Revelan cuál fue la reacción de Evangelina y Palito Ortega al enterarse de la separación de su hijo Emanuel con Julieta Prandi

La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega continúa dejando secuelas en el clan Ortega y en las últimas horas se conoció la reacción que tuvieron Evangelina Salazar y Palito Ortega al enterarse de la separación de su hijo con la modelo a menos de un mes de haberse casado.

Rosario Ortega rompió el silencio sobre la ruptura de Julieta Prandi y Emanuel Ortega y destapó cómo se encuentra Palito Ortega y Evangelina Salazar

Evangelina Salazar y Palito Ortega habían acompañado el pasado 15 de septiembre a su hijo durante la boda con Julieta Prandi y se mostraron públicamente muy felices por el presente de la pareja. La celebración reunió a familiares y amigos, quienes compartieron la ilusión por esta nueva etapa. Sin embargo, la relación terminó apenas 27 días después, una situación inesperada que sorprendió tanto a los seguidores como al entorno de los protagonistas.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega el día de su boda, el pasado 15 de septiembre.

Desde que trascendieron las versiones sobre la ruptura, los padres de Emanuel Ortega eligieron mantener el silencio. Ninguno de los dos realizó declaraciones públicas sobre la situación. Fueron otros integrantes del clan quienes se manifestaron como Julieta Ortega, Dante Ortega, entre otros.

Palito Ortega y Evangelina Salazar

En las últimas horas Rosario Ortega, hermana del músico, fue quien, durante una entrevista con Intrusos (América TV) se refirió al tema. “Ya lo dijimos todos de muchas maneras: no es nuestro tema. Lo que tengamos que hablar importante no lo vamos a hacer en una cámara, lo vamos a hacer con mi hermano, que es la persona que nos importa”, sostuvo la hermana del cantante.

Rosario Ortega rompió el silencio sobre la separación de su hermano Emanuel y Julieta Prandi.

Rosario también contó que vio recientemente a Emanuel Ortega y reveló cómo lo encontró a solo unos días de la separación de Julieta Prandi. “Lo vi el Día de la Madre y de su cumpleaños, que fue el mismo día, y la pasamos muy bien en un asado”, destapó la hija de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

Además, la artista indicó que la familia lo acompaña en este momento. “Como hacen todas las familias cuando alguien está bajoneado por algo, estamos ahí para él, como él estaría por cualquier hermano”, manifestó y señaló: “Es fuerte y se va a recuperar. Es un mal momento, como puede tener cualquiera. Todos pasamos por cosas así, nada más que cuando estás tan expuesto es una lástima”.

Emanuel Ortega

También, la hermana de Emanuel Ortega, puntualizó sobre la reacción de Palito Ortega y Evangelina Salazar al enterarse de la noticia de la separación del cantante y la modelo. “Un padre, cuando un hijo no está bien, es totalmente natural que se preocupe, pero ellos están bien y lo estamos acompañando. Hay que atravesarlo lo mejor posible y listo”, explicó.

Rosario y Palito Ortega

Rosario Ortega habló sobre la supuesta tercera en discordia en la relación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Por otro lado, el cronista de Intrusos le consultó a Rosario Ortega por Josefina Lynch, la joven que estuvo tres días grabando en el estudio de Emanuel Ortega y fue apuntada como la tercera en discordia en el matrimonio del músico y Julieta Prandi. “Probablemente. Algo así no puede terminar con todo, algo más había. No lo sabemos, son temas de pareja”.

Josefina Lynch, Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Finalmente, defendió el trabajo de su hermano y pidió evitar especulaciones sobre su actividad profesional. “Mi hermano es una persona muy seria. No está bueno meterse con el trabajo de las personas. Él trabaja muy bien y el estudio está buenísimo, por eso se usa tanto para filmar”, afirmó. Y agregó que desconoce cuál fue el acuerdo laboral con Lynch, aunque aclaró: “Está todo bien”.

Con estas declaraciones, Rosario Ortega profundizó sobre otros aspectos de las repercusiones de la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi en su familia, principalmente en sus padres Palito Ortega y Evangelina Salazar, quienes siempre acompañaron a su hijo y se preocuparon por su bienestar.