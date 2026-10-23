El presente de Azul, la nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena, en Los Ángeles: arte, nuevos amigos y un gesto especial con sus hermanos

Azul Giordano atraviesa una etapa de formación y aprendizaje en Estados Unidos, donde decidió instalarse para avanzar en un proyecto vinculado al mundo audiovisual. La nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena organiza sus días entre compromisos académicos, actividades dentro del campus universitario y nuevas experiencias que forman parte de su adaptación a una ciudad muy distinta a la que creció. Mientras construye esta nueva rutina, cuenta con el apoyo de toda su familia.

La nueva vida de Azul Giordano en Estados Unidos: proyectos y nuevas experiencias

Azul Giordano comenzó a desarrollar una nueva vida en Los Ángeles, ciudad en la que se encuentra enfocada en sus estudios y en objetivos relacionados con la escritura audiovisual. La nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena comparte una cotidianeidad marcada por clases, proyectos creativos y la construcción de nuevos vínculos personales en el ámbito universitario. En paralelo, conserva una relación cercana con su entorno familiar, un aspecto que continúa ocupando un lugar central en su rutina.

A través de su cuenta de TikTok, la hija de Romina Yan comenzó a mostrar parte de su rutina diaria, compartiendo cómo transcurren sus jornadas. La joven eligió seguir un camino relacionado con la escritura audiovisual y actualmente, según contó, cursa una carrera enfocada en el desarrollo de guiones cinematográficos. Su presente está marcado por clases, trabajos prácticos y distintas actividades académicas que forman parte de la vida universitaria.

En los contenidos que comparte sobre su día a día, también aparecen distintos rincones del campus donde estudia. Entre edificios académicos, espacios recreativos y actividades organizadas para los estudiantes, Azul Giordano terminó rodeada de amigos de todas partes del mundo. Las ferias de clubes y propuestas extracurriculares forman parte de esa experiencia, permitiéndole acercarse a otros jóvenes con intereses similares en una ciudad completamente distinta.

Azul Giordano en Los Ángeles

En sus redes, mostró que sus tardes suelen estar dedicadas a proyectos vinculados a su carrera. La edición de videos, el trabajo sobre producciones audiovisuales y las tareas relacionadas con la escritura ocupan buena parte de su agenda. Esa rutina académica convive con momentos más relajados dentro de la residencia estudiantil, donde comparte tiempo con compañeros y desarrolla nuevas amistades mientras se adapta a la dinámica universitaria.

El vínculo de Azul Giordano con sus hermanos, Valentín y Franco Yankelevich, a pesar de la distancia

A miles de kilómetros de Buenos Aires, Azul Giordano mantiene una conexión constante con sus hermanos, Valentín y Franco. En distintas oportunidades dejó en evidencia el vínculo cercano que conserva con ambos, ya sea a través de pequeños gestos cotidianos, recuerdos compartidos o referencias familiares que comparte en redes sociales. Aunque la distancia física es una realidad, los intercambios frecuentes siguen ocupando un lugar importante dentro de su rutina.

Azul Giordano en Los Ángeles

Uno de los aspectos que más se destaca en sus publicaciones es la naturalidad con la que muestra los momentos que comparte con sus hermanos, desde bailes hasta tendencias. En más de una ocasión compartió imágenes donde se veía a los tres hijos de Romina Yan, reflejando su cercanía. Incluso suele recordar el apodo con el que la identifican desde hace años: “Achuleta”, una costumbre que sigue pese al cambio de país y a las nuevas responsabilidades que trajo esta etapa.

El recorrido elegido por Azul Giordano también encuentra algunos puntos en común con la trayectoria artística que atravesó su familia. Su interés por la escritura y los contenidos audiovisuales guarda relación con la televisión, la producción y la actuación. Tanto su madre, Romina Yan, como su abuela, Cris Morena, desarrollaron carreras vinculadas a la creación de contenidos, mientras que su hermano Franco también mostró interés por el ámbito artístico. Sin embargo, la joven decidió construir su propio camino desde el universo de los guiones y el relato audiovisual.

Franco, Valentín Yankelevich y Azul Giordano

Azul Giordano continúa desarrollando su formación en Estados Unidos mientras construye una rutina marcada por los estudios, los proyectos creativos y la adaptación a una nueva ciudad. La nieta de Gustavo Yankelevich y Cris Morena organiza sus días entre actividades, espacios de arte y experiencias de la vida universitaria, en una etapa enfocada en su crecimiento. Al mismo tiempo, mantiene una relación cercana con sus hermanos, Valentín y Franco, a través de gestos cotidianos que reflejan el fuerte vínculo que conserva pese a la distancia.

VDV