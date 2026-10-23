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Las mejores fotos del cumpleaños de Charly García

El ídolo del rock nacional festejó sus 75 años junto a su familia y amigos.

Charly García
Charly García | Sergio Piemonte | PERFIL

Charly García celebró este viernes 23 de octubre sus 75 años en La Fábrica, su casa estudio de la calle Fitz Roy, y el rock argentino se preparó para homenajear a una de sus figuras más emblemáticas. Con una trayectoria que marcó a distintas generaciones y canciones que se convirtieron en clásicos, el músico llega a esta fecha especial rodeado del cariño de sus seguidores y de quienes compartieron con él distintos momentos de su carrera.

Cumpleaños Charly García
Charly García celebró su cumpleaños 75

Desde la noche del jueves, sus fanáticos se reunieron frente a su departamento de Palermo para cantar y celebrar su vida. El músico respondió a la multitud al asomarse al balcón para saludarlos. Además, recibió mensajes de colegas y amigos como Fito Páez, David Lebón y Palito Ortega, quienes se sumaron a los homenajes por su cumpleaños.

Las mejores fotos del cumpleaños de Charly García

Charly García celebró sus 75 años rodeado de amigos, entre ellos Graciela Borges, Rosario Ortega, Brenda AsnicarBeto Casella, Mariana Fabianni y Fernando Samalea. El encuentro reunió a personas cercanas al músico en una fecha especial, marcada por las muestras de cariño y los homenajes que recibió tanto en su entorno como de parte de sus seguidores.

Las mejores fotos del cumpleaños de Charly García
Rosario Ortega, entre los invitados de Charly García a su cumpleaños.
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Graciela Borges se acercó a La Fábrica para celebrar un año más de Charly García.
Cumpleaños Charly García
Beto Casella y Carolina Wyler
Cumpleaños Charly García
Mariana Fabbiani también dijo presente en el cumpleaños de Charly García.
Cumpleaños Charly García
Brenda Asnicar
Cumpleaños Charly García
Fabián Quintiero junto a su pareja en los 75 de Charly García.
Cumpleaños Charly García
Mecha Iñigo acompañó a Charly García en su cumpleaños.
Cumpleaños Charly García
Daniel, el hermano de Charly García, junto a su familia.
Cumpleaños Charly García
Fernando Samalea, músico y amigo de Charly García.
Las mejores fotos del cumpleaños de Charly García
Ricardo Mollo, líder de Divididos, acompañó a Charly García en su cumpleaños.
Cumpleaños Charly García
Carlos Vives y su esposa, Claudia Elena Vásquez, acompañaron a Charly García en el festejo de sus 75 años.
Cumpleaños Charly García
Fito Páez estuvo presente en el cumpleaños de Charly García

En paralelo a los festejos, Netflix anunció la producción de Say No More, una película documental sobre la vida del artista. El proyecto estará dirigido por Alejandro Hartmann, realizador de documentales como Nahir, el secreto de un crimen, y producido por Vanessa Ragone a través de Haddock Films. Así, el cumpleaños número 75 de Charly García también quedó marcado por el anuncio de una nueva producción dedicada a repasar la historia de una de las figuras fundamentales del rock argentino.

Fotos: Sergio Piemonte/PERFIL

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