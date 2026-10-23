Charly García celebró este viernes 23 de octubre sus 75 años en La Fábrica, su casa estudio de la calle Fitz Roy, y el rock argentino se preparó para homenajear a una de sus figuras más emblemáticas. Con una trayectoria que marcó a distintas generaciones y canciones que se convirtieron en clásicos, el músico llega a esta fecha especial rodeado del cariño de sus seguidores y de quienes compartieron con él distintos momentos de su carrera.

Charly García celebró su cumpleaños 75

Desde la noche del jueves, sus fanáticos se reunieron frente a su departamento de Palermo para cantar y celebrar su vida. El músico respondió a la multitud al asomarse al balcón para saludarlos. Además, recibió mensajes de colegas y amigos como Fito Páez, David Lebón y Palito Ortega, quienes se sumaron a los homenajes por su cumpleaños.

Las mejores fotos del cumpleaños de Charly García

Charly García celebró sus 75 años rodeado de amigos, entre ellos Graciela Borges, Rosario Ortega, Brenda Asnicar, Beto Casella, Mariana Fabianni y Fernando Samalea. El encuentro reunió a personas cercanas al músico en una fecha especial, marcada por las muestras de cariño y los homenajes que recibió tanto en su entorno como de parte de sus seguidores.

Rosario Ortega, entre los invitados de Charly García a su cumpleaños.

Graciela Borges se acercó a La Fábrica para celebrar un año más de Charly García.

Beto Casella y Carolina Wyler

Mariana Fabbiani también dijo presente en el cumpleaños de Charly García.

Brenda Asnicar

Fabián Quintiero junto a su pareja en los 75 de Charly García.

Mecha Iñigo acompañó a Charly García en su cumpleaños.

Daniel, el hermano de Charly García, junto a su familia.

Fernando Samalea, músico y amigo de Charly García.

Ricardo Mollo, líder de Divididos, acompañó a Charly García en su cumpleaños.

Carlos Vives y su esposa, Claudia Elena Vásquez, acompañaron a Charly García en el festejo de sus 75 años.

Fito Páez estuvo presente en el cumpleaños de Charly García

En paralelo a los festejos, Netflix anunció la producción de Say No More, una película documental sobre la vida del artista. El proyecto estará dirigido por Alejandro Hartmann, realizador de documentales como Nahir, el secreto de un crimen, y producido por Vanessa Ragone a través de Haddock Films. Así, el cumpleaños número 75 de Charly García también quedó marcado por el anuncio de una nueva producción dedicada a repasar la historia de una de las figuras fundamentales del rock argentino.

Fotos: Sergio Piemonte/PERFIL