Los divertidos looks de Anita García Moritán y Sarah Burlando para su muestra de danza

El mundo del espectáculo siempre regala momentos tiernos protagonizados por los más chicos, esos instantes que logran capturar la atención de todos en las redes sociales. Esta vez, las miradas se posaron sobre Anita García Moritán y Sarah Burlando, quienes brillaron con luz propia en sus respectivas muestras de baile con outfits muy originales y llenos de color.

Ambas demostraron una gran soltura y simpatía sobre el escenario, mientras sus padres compartieron el minuto a minuto en las redes sociales para el agrado de todos sus seguidores, generando miles de reacciones afectuosas.

Sarah Burlando y Anita García Moritán

La buena onda entre las niñas viene de familia y se afianza día a día. A pesar de que Sarah es un poco más chica, las dos comparten una linda amistad que imita el vínculo cercano y de cariño mutuo que tienen sus mamás. Entre juegos compartidos, divertidas clases de ballet y paseos a caballo al aire libre, las pequeñas construyen una relación que ahora también se traslada con total naturalidad al ámbito artístico.

La sirenita de la tarde: el look marino de Anita García Moritán

Roberto García Moritán subió las postales más lindas del concierto escolar de su hija Anita García Moritán y la definió con muchísimo cariño como "la sirenita más linda". Para esta ocasión tan especial, la niña lució un disfraz inspirado en las profundidades del mar que acaparó todas las miradas de los presentes en el patio del colegio.

Anita García Moritán se puso en la piel de una sirena

Anita García Moritán en su muestra de baile

El conjunto se compuso de una remera sin mangas en tono lila, adornada con delicados detalles de tul en los hombros y una gran estrella de mar brillante aplicada sobre el pecho. Como pieza principal del vestuario, llevó una falda larga con textura de red en color verde que simulaba a la perfección las escamas de una sirena, acompañada por una vincha decorada y un tierno collar rosado. Muy sonriente, segura de sí misma y con una actitud súper suelta, Anita posó ante las cámaras de sus familiares y disfrutó a pleno de su esperado momento artístico.

A puro color: el tierno disfraz de muñeca pepona de Sarah Burlando

Por su parte, Barby Franco eligió una frase tan ingeniosa como divertida para acompañar las fotos del gran día de su hija: "¡Me metió una muñeca pepona en el ojo! Su primer concert y lo dio todo". La pareja de Fernando Burlando mostró con orgullo cada detalle del look que lució Sarita en su debut absoluto sobre las tablas.

Sarah Burlando como muñeca pepona

Para subirse al escenario junto a sus compañeros, la niña vistió un look de muñeca antigua súper colorido y cargado de detalles artesanales. Utilizó un vestido con base blanca y alegres estampados florales en tonos fucsia, acompañado por mangas con volumen y un delantal con volados y brillo en la parte baja.

Sarah Burlando posó para su mamá

El estilismo sumó medias blancas con rayas rosadas, zapatillas cómodas pensadas para bailar con libertad y dos coletas altas sujetas con moños a los lados. El toque final estuvo en el maquillaje, con pómulos rosados muy marcados en las mejillas que completaron la caracterización perfecta de muñeca viviente.

Sara Burlando sobre el escenario

Una amistad que crece entre escenarios y caballos

Detrás del brillo de los trajes temáticos y las luces del auditorio escolar, Anita y Sarah comparten una rutina diaria llena de actividades divertidas y estimulantes. Las salidas al aire libre, las clases de ballet donde ensayan sus primeros pasos de baile y las mañanas de equitación forman parte del día a día de estas inseparables compañeras de juegos.

Tanto Pampita y Roberto como Barby y Fernando acompañan de cerca cada gran paso de sus hijas, celebrando estos hitos inolvidables con muchísimo orgullo. Las muestras de baile de Sarah Burlando y Anita García Moritán se transformaron así en la excusa perfecta para verlas juntas, disfrutar de sus ocurrencias más tiernas y confirmar que las más pequeñas de la familia pisan fuerte con gracia, simpatía y alegría inagotable.