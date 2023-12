Camila Cavallo blanqueó su relación con Mario Guerci luego de haber estado muchos años en pareja con Mariano Martínez, el padre de su hija Alma Martínez. La morocha estuvo a punto de casarse con el actor, tras una propuesta muy romántica, pero la relación llegó a su fin durante la pandemia.

Así fue la historia de amor de Camila Cavallo y Mariano Martínez

Camila y Mariano estuvieron en pareja varios años y fruto de aquella relación nació Alma, la hija que tuvieron en común. El vínculo comenzó de manera polémica ya que la morocha quedó embarazada al poco tiempo de haber comenzado a salir y habría estado terminando otra relación. Sin embargo, en diálogo con Ciudad Magazine, el actor reveló que el bebé fue buscado.

La pequeña nació en el año 2017 y en el año 2018 el actor le propuso matrimonio a Cavallo, quien en ese entonces tenía 23 años y el 40. La conexión entre ellos fue muy rápido y por supuesto que la actriz dijo que sí. "Soy muy romántico. El día que cumplíamos dos años juntos fuimos a cenar y le hice la propuesta y saqué el anillo. El domingo 12 de agosto decidí que se lo iba a proponer a la noche, porque a las doce se hacía 13, que es el día de nuestro aniversario. Así que fui a comprar el anillo, no se lo dije a nadie", expresó a Ciudad Magazine.

Camila Cavallo y Mariano Martínez en el cumpleaños de su hija Alma

Fue durante la cena en un restaurante que comenzó a decirle todo lo que sentía con ella en medio de la desesperación por no encontrar el anillo en sus bolsillos hasta que lo logró. "Le fui diciendo todo eso mientras buscaba el anillo, que no estaba encontrando, pero al fin lo encontré y le pregunté '¿te querés casar conmigo?'. Estábamos emocionados y estuvo buenísimo. Nosotros charlábamos como si hubiera sido nuestra primera salida, cosa que me encanta", reveló el actor.

Camila Cavallo y Mariano Martínez

Tras la propuesta comenzaron a pensar la manera en la que festejarían, si se trataría de una celebración por civil o en un gran salón. Pero con el paso del tiempo la ceremonia se fue postergando hasta junio de 2020 donde finalizaron su relación, en plena pandemia. Desde entonces, Mariano solo se muestra con Alma en sus redes sociales.

Camila Cavallo y Mario Guerci

El escándalo volvió a desatarse luego de que Camila Cavallo blanqueara su relación con Guerci, con quien habría estado saliendo en los comienzos de su relación con Mariano Martínez. En su momento, los 3 negaron una relación paralela, pero tras la separación la actriz mostró su nuevo noviazgo en Instagram.