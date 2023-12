Mariano Martínez y Camila Cavallo confirmaron su separación en junio de 2020, en plena pandemia. De su relación nació Alma Martínez en 2017, y quien los une hoy en día y para siempre. De hecho, hasta que salió a la luz la relación de la modelo con Mario Guerci meses atrás, mantenían muy buena relación y hasta festejaban los cumpleaños de su hija juntos.

Mariano Martínez y Camila Cavallo con Alma.

Según contaron en Intrudos, el conflicto entre Mariano Martínez y Camila Cavallo habría surgido porque "Mariano en un momento conoce a Camila y ella queda embarazada de Mariano, pero salía también con Mario en ese momento. Ellos armaron una familia, pero quedó en la mira Guerci”.

Sin embargo Mario Guerci luego aclaró en una entrevista con Juan Etchegoyen en Mitre Live: “Con Camila, nos conocemos desde el año 2015/2016, habíamos tenido una historia ahí. Se terminó y nos volvimos a conocer, todo lo que se dijo de las fechas y los tiempos es falso. No hay manera que ella haya estado conmigo y con Mariano, a veces no te queda otra que reírte”. Y agregó “No me quiero meter en los desgastes entre ellos, no da que yo me ponga a hablar de esto”.

La declaración de amor de Camila Cavallo a Mario Guerci

Esta tarde, Camila Cavallo quiso saludar a Mario Guerci por su cumpleaños y declararle su amor públicamente.

Por eso, la modelo publicó una foto juntos en sus Historias de Instagram y escribió:"Feliz cumple bello. Que tengas una gran vuelta al sol. Te amo".

La declaración de amor de Camila Cavallo a Mario Guerci.

Sin dudas, Camila Cavallo y Mario Guerci están disfrutando a pleno de su relación y no tienen problema en demostrarlo.