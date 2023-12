Zulemita Menem denunció a su hermano Carlitos Nair por amenazas y hostigamiento. Además, solicitó una restricción perimetral para que él no pudiera acercarse a ella ni pudiesen mantener contacto. Él no se quedó de brazos cruzados y accionó: apeló y asistieron a una audiencia juntos.

Zulemita Menem y Carlitos Nair

“Hace algunos minutos nada más terminó una audiencia entre Zulemita Menem y Carlos Nair. Esta audiencia tiene que ver con que Zulemita había pedido una perimetral y él apeló hace algunos días. Él no podía acercarse ni a su familia, sus hijos o su madre porque Zulemita se sentía intimidada ya que hubo episodios que sucedieron en el último tiempo donde personal de seguridad de ella vio pasar en el domicilio de ella en varias oportunidades a Carlitos Nair, lo que llamó mucho la atención”, contó Cora de Barbieri en “A la tarde”.

Cómo fue la audiencia entre la empresaria y su hermano

“Si bien ella lo tiene bloqueado en redes sociales, él se contactaba con todas cuentas como las de la empresa de Zulemita o del entorno de ella, y esto la puso muy mal, y no solo a ella sino a su mamá, y a sus hijos porque se sentía un hostigamiento. Se sintieron intimidados. Entonces, Zulemita habló con sus abogados, Diego Storto y decidieron poner una perimetral, y ciertas prohibiciones donde Carlitos no puede referirse a ella, ni a su madre o hijos, no puede acercarse”, continuó la periodista.

Cuando de Barbieri contó que la jueza renovó la restricción perimetral por 90 días más, ahondó: “Entonces lo que hizo Carlitos con su abogado fue pedir una perimetral recíproca pero la jueza dejó en claro que la víctima es Zulemita así que tampoco le otorgó la perimetral a él”.

Zulemita Menem, junto con su representante legal pidieron la imputación por desobediencia de Carlitos Nair. Cora de Barbieri dio las razones y explicó en vivo: "Porque el día 21 de diciembre le llegó la notificación que no podía acercarse ni hablar de Zulemita. Sin embargo, el día 23 de diciembre habló en una nota".

