Zulemita Menem y Máximo Menem Bolocco son hermanos que en la actualidad están distanciados. La guerra por los bienes y herencia del expresidente Carlos Menem ha sido la manzana de la discordia para separarlos. Por el momento una reconciliación no es posible, pero lo que si es seguro es que, en algún momento el cariño existió y quedó evidenciado ante las cámaras de televisión.

Máximo Menem fue diagnosticado de un tumor en el cerebro a sus 14 años de edad. Transcurría el año 2018 y la noticia acaparó la atención de la prensa. El destino del joven era incierto y todas las miradas se posicionaron en el accionar de Carlos Menem y sus hijos.

Máximo Menem

Así hablaba Zulemita Menem de Máximo Menem tras el cáncer

En este sentido, Zulemita, le otorgó una entrevista a Santiago del Moro, quien, en ese entonces conducía Intratables en América TV. Ocurrió tiempo después de la operación del joven. Tras consultarle si la enfermedad de Máximo Menem había servido para unir a la familia tan distanciada, señaló: "Por nuestra parte siempre va a servir para unir. No viajamos a Chile a crear ningún conflicto ni a buscar ningún momento de que la mamá se siente incómoda. De hecho ella pidió que no nos crucemos y fue así. Tal cual la intención tanto de Carlos como mía fue acompañar a papá y apoyarlo, porque papá es un hombre grande no tiene 18 años, y estas emociones sinceramente nosotros como hijos nos vemos obligados a estar con él y acompañarlo y a protegerlo de tanto dolor".

Asimismo, resaltó que esto era una prueba más de la vida para su familia y confesó que ella le tocó avisarle a su padre lo que sucedía con Máximo Menem. "Temía un poco por su salud", aseguró, refiriéndose a su incertidumbre de cómo iba a reaccionar su padre ese momento. Por otro lado, Zulemita recordó que fue a Chile a acompañar a su padre también porque ella quería saber la salud de su hermano.

Del Moro le preguntó a Zulemita si le hubiera gustado ver a Cecilia Bolocco, ex de su padre, en esos momentos tan difíciles. Sin pensarlo dos veces, manifestó que sí y reveló que le hubiera gustado darle un abrazo. "Como mamá me hubiese gustado darle un abrazo y estar acompañando ahí. No se dio pero creo que tenemos toda una vida para poder comentar todos estos estos temas que son de familia y que, la verdad, nuestra familia, es una familia muy expuesta que, por ahí tenemos los mismos problemas que tienen todas las familias, pero los nuestros es como que se se magnifican un montón", agregó.

"Lo acompañaba para saber qué Máximo estaba bien. Ya para mí era más que suficiente, no quería ir a ni a molestar ni a hacer sentir mal o incómoda a la mamá. Me pongo en el lugar de mamá y realmente a ver que mi hijo se lastimó en un dedo y eso creo que me muero. Me imagino el momento de angustia que habrá pasado Cecilia y la verdad me hubiese sinceramente gustado acompañar a la familia, a ella, a todos, pero bueno como te digo, vamos a tener muchísimo tiempo por delante para para poder hablar y limar asperezas", resaltó.

En aquel diálogo, Zulemita Menem se mostró conciliadora, con ánimos de encontrarse con su hermano menor y ensamblar las familias. Sin embargo, han pasado más de cinco años y el distanciamiento con Máximo Menem continúa. A pesar de que al joven se le ha visto en Buenos Aires este último tiempo, no hay información de que haya intentado acercarse a sus hermanos.

AM