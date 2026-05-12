Así nació el amor entre Mora Bianchi y Toti Spangenberg, los protagonistas de Margarita

Mora Bianchi y Toti Spangenberg se conocieron en el set de grabación de Margarita, un proyecto que rápidamente se convirtió en un éxito de audiencia. Ambos actores compartieron escenas llenas de química y complicidad, lo que pronto despertó rumores sobre una posible relación más allá de la ficción. Este vínculo de la ficción trascendió a la vida real, y comenzaron a vivir un romance que ahora decidieron sacar a la luz.

Mora Bianchi y Toti Spangenberg, un amor que va más allá de la ficción

Margarita es la gran vuelta de Cris Morena a la televisión infanto-juevenil. La secuela de Floricienta poco tardó en convertise en un éxito, tanto por la atrapante historia como por el gran elenco que logró cautivar el público con la continuación de una historia que en los años 2000 lo hizo. Mora Bianchi y Toti Spangenberg son los protagonistas de la ficción y en la previa al estreno de la segunda temporada de la seria confirmaron su romance, tras meses de rumores que los vinculaban.

En una reciente entrevista para el canal de streaming Rumis, Mora Bianchi contó cómo nació su vínculo amoroso con su compañero y afirmó que no habría descartado que podía ser una posibilidad, por el antecedente de las novelas de Cris Morena, como sucedió con Lali Espósito y Peter Lanzani: "Bueno, ya lo veíamos venir, pasa en todas las series de Cris Morena, las parejas se ponen de novios".

Mora Bianchi, Toti Spangenberg y Cris Morena//Instagram

La joven actriz explicó que, aunque en un principio intentaron mantener la relación en privado, la intensidad de sus sentimientos fue inevitable. "Había un miedo de decir y si no funciona y si no estamos a la altura", agregó, reconociendo que el temor a que el amor en la ficción no se convirtiera en realidad fue una preocupación constante.

La rutina diaria también influyó en su proceso de enamoramiento. Mora reveló que, en medio de la vorágine laboral, la línea entre la ficción y la realidad se volvió cada vez más difusa. "Es difícil, porque todos los días sos Margarita y estás con la gente de Margarita", explicó, refiriéndose a la dificultad de desconectarse del personaje en su día a día y con amigos. Sin embargo, fue durante los momentos fuera del set donde comenzaron a entender que lo que sentían era genuino.

El momento en que se dieron cuenta de que su relación había trascendido la ficción fue muy especial para ambos. "Intentamos ser responsables con cada uno de nosotros en la intimidad y decir ‘veamos si esto que está pasado es real, cuando terminamos de grabar pasamos a ser más real viajando de Tigre hasta La Plata’", relató la actriz, destacando cómo los pequeños gestos cotidianos fortalecieron su vínculo.

El primer beso entre ellos, que en la serie fue parte de la trama, también ocurrió en la vida real. "El primer beso fue en la ficción", confesó Mora Bianchi entre risas, pero rápidamente aclaró que la diferencia radica en que lo que vivieron después fue mucho más profundo. "A mí me pasó que en todo el proceso del taller estaba muy metida en mi sueño, nada me importaba, quería estar en la serie y me empezó a pasar cuando empezamos a convivir y de repente cuando un día de grabación me va mal y él estaba para apoyarme y ahí nos empezamos a conocer como personas", contó la actriz.

Mora Bianchi y Toti Spangenberg//Instagram

Sobre qué fue lo que la enamoró de Toti Spangenberg, Mora Bianchi expresó con sinceridad: "Es muy bajado a tierra" y agregó que "él es un pacífico. Todos los sábados es el fútbol, los amigos y a mí me sirve salir del mundo Margarita del éxito de la gente y de todo el peso. Lo lindo que tiene y él me ayudó mucho en eso". Con estas palabras, la actriz evidenció el gran momento amoroso que vive con felicidad.