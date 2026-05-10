La vida de Edmundo, el padre de Mario Pergolini: éxito en su carrera y un hijo que prefería no hablar de él

Mario Pergolini logró posicionarse como uno de los conductores más reconocidos de la pantalla chica. Su amplia trayectoria en los medios de comunicación -tanto televisivo como radial- lo consagró como una de las figuras con más poder de convocación de audiencia. Así como su imagen con el correr de las décadas se fue fijando en la opinión pública, siempre mantuvo su vida privada bajo siete llaves. Sin embargo, en algunas declaraciones que brindó deslizó su vínculo con su papá Edmundo Silvestre Pergolini.

El verdadero vínculo de Mario Pergolini con su papá, Edmundo

En 2022, trascendió la noticia de que Edmundo, el papá de Mario Pergolini había muerto. Fue el mismo empresario quien lo reveló en una entrevista con Andy Kusnetzoff. Lejos de mostrar sentimientos de tristeza o nostalgia, el conductor del ciclo Otro día perdido (Telefe) dejó en claro que el deceso de su papá no le había generado dolor debido a la “nula relación" que tenían.

Mario Pergolini | Instagram

Mario es el menor de una familia compuesta por su padre Edmundo Pergolini, su mamá Beatriz Mancione, que falleció el pasado jueves, y su hermana Sandra, un año y medio mayor que él. De acuerdo con el testimonio del propio periodista, tuvo una niñez solitaria, a la cual él mismo definió más que de porquería" y alejado de la figura paterna. "Mi papá decía que nunca iba a entrar una pelota de fútbol en mi casa. Al ser varón y no hablar de fútbol, te segregás", contó en dicha entrevista marcando un punto de inflexión que lo marcó para siempre. Asimismo, añadió que tampoco podía escuchar música clásica porque iba en contra de los intereses del hombre.

Edmundo Pergolini había nacido en Junín, provincia de Buenos Aires y se había convertido en un referente del diseño de máquinas industriales. Tal es así que dejó su huella en el mercado local. "Mi papá diseñaba máquinas industriales, un tipo que realmente era admirable. Teniéndolo al lado uno quería ser como él, porque no quedaba otra. Mi papá diseñó la lapicera Sheaffer, la 303 la inventó mi papá", destacó. De impronta exitosa para su profesión, el especialista logró un marcado éxito en su carrera. No obstante, en el plano familiar, mientras aumentaba los créditos con sus hallazgos, se iba distanciando más del pequeño Mario.

En esta línea, Andy recordó una anécdota del día en el que el empresario asistió al trabajo de su hijo. “Viene un chabón alto, dos metros, flaco, fumando, ojos claros. Me dice: ‘Vos sos Andy... Escuchame: quiero ver a Mario’. Y yo le digo: ‘No está'. Me contestó: ‘Soy el papá'. Fue en el año 2001", contó. Esta situación le generó sentimientos encontrados ya que era un tema "tabú". "Para mí era tabú, no se hablaba del tema, él contaba en entrevistas que se llevaba mal... ¿Qué hago con esto? Yo me sentía responsable, él encima no estaba...”, relató el rostro de Perros de la calle (Urbana Play).

Mario Pergolini y su mamá Beatriz | Redes Sociales

Mario Pergolini tajante con su padre Edmundo tras su muerte

Durante muchos años, Mario Pergolini le dejó en claro a su mamá y a su hermana que él decidía no mantener relación con su padre, pero que respetaba la decisión de ellas. Fue así que, tras la muerte de Edmundo en 2022, el comunicador acompañó a Sandra en lo que respecta a los trámites con la funeraria y cuestiones operativas, cumpliendo su palabra de apoyar a su familia. "No, no me causó nada... Contado así suena como muy frío, pero no es exactamente así. Mi hermana lo seguía viendo y le dije 'Mirá, si algún día pasa eso y necesitás ayuda, yo voy a estar'", detalló.

En paralelo, él siguió firme con su premisa de no mantener más vínculo con él. Incluso, recurrió al psicoanálisis para trabajar sobre esta faceta de su vida y tratar de lograr un mayor bienestar emocional: "Es algo que charlás en terapia. Pero yo lo solucioné por otro lado; creo que lo solucioné con él hace mucho tiempo".

Mario Pergolini en la primera temporada de Otro día perdido.

En un diálogo que mantuvo con Luis Novaresio, Pergolini fue interrogado sobre este tema. “Hay veces que no se da. Uno a veces piensa que padres e hijos se van a querer siempre”, afirmó. Acto seguido, reflexionó: “Lo que yo intenté aprender es que mis hijos pueden estar enojados conmigo. Pero eso es de arriba hacia abajo. El hijo no puede mendigar cariño (...) Eso se traslada también a la adultez”. Finalmente, reconoció: “Cuando se murió dije: ´Bueno, nunca iba a haber una charla para recomponer las cosas´”.

Pese a mantener un reservado perfil sobre su vida privada, en una de las emisiones de su programa diario en Eltrece, abordó un tópico sobre los padres. Luego de presentar el informe, disparó picante: “¡Cuantos que no lo quieren al padre! Nunca me sentí tan representado”.

A lo largo de toda su carrera, Mario Pergolini eligió mantener en absoluta reserva todo lo relacionado con su papá Edmundo, evitando hablar públicamente sobre el vínculo que los unía. Recién tras su muerte, ese hermetismo encontró un punto de inflexión y el público pudo conocer parte de esa historia marcada por silencios y distancia. Así, fiel a su estilo, el conductor dejó entrever apenas algunas emociones al respecto, sin profundizar demasiado dejando atrás una etapa que marcó su infancia.

NB