Así es la casa gallega de Marta Ortega: 16.000 m2, huerta propia y fuentes señoriales

Marta Ortega, heredera del imperio de Inditex e hija de Amancio Ortega, construyó un perfil completamente distinto al de otras figuras multimillonarias. Lejos de la exposición constante, la empresaria eligió mantener una imagen reservada, sofisticada y ligada al concepto de lujo silencioso que domina actualmente la moda internacional.

Así es la casa de Marta Ortega

Esa estética también se refleja en el lugar donde decide refugiarse junto a su pareja, Carlos Torretta, y sus hijos. Se trata del Pazo de Aián, una histórica propiedad ubicada en Sigrás, Cambre, muy cerca de A Coruña. Rodeada de naturaleza y completamente protegida de las miradas indiscretas, la finca se convirtió en una de las residencias más exclusivas de Galicia desde que Marta Ortega la adquirió en 2022.

Una propiedad rodeada de naturaleza y privacidad

La propiedad de Marta Ortega cuenta con un terreno privado de 16.000 metros cuadrados cercado por enormes muros de piedra natural que garantizan aislamiento absoluto. El acceso principal se realiza a través de un sobrio portalón neoclásico que conduce hacia un patio interno donde aparecen algunos de los elementos más distintivos del lugar: una pequeña fuente de piedra, un crucero tradicional gallego y una capilla privada.

Así es la casa de Marta Ortega

El Pazo de Aián mezcla arquitectura neoclásica con construcciones típicas del siglo XIX gallego. En uno de sus laterales, además, sobresale una clásica galería verde que aporta todavía más identidad histórica al conjunto arquitectónico. La residencia principal está construida con sillares de granito y cuenta con varias plantas, grandes corredores y un amplio porche orientado hacia los jardines. Además, la finca dispone de tres viviendas independientes: la casa principal, una residencia para invitados y otra destinada al personal de servicio.

El refugio perfecto de Marta Ortega

Uno de los detalles más llamativos de la casa de Marta Ortega es su entorno natural. El terreno cuenta con extensos jardines arbolados, senderos internos, patios históricos y hasta una huerta privada que refuerza el espíritu tranquilo y familiar que la empresaria busca lejos del centro urbano de A Coruña.

Así es la casa de Marta Ortega

Además, la finca posee un gran estanque ornamental y varias fuentes señoriales distribuidas a lo largo del predio, elementos que terminan de construir esa atmósfera aristocrática casi de cuento europeo. El pazo se encuentra sobre el histórico Camino de Santiago, aunque la enorme arboleda que rodea el lugar funciona como una barrera natural frente a curiosos, prensa y paparazzi, logrando así la privacidad que Marta Ortega tanto cuida.