La lucha de Mónica Cahen D´Anvers: “Prefirió que todo quedara en reserva, era un momento que quería transitar en paz”

Mónica Cahen D’Anvers enfrentó en 2003 una operación de urgencia que marcó un capítulo importante en su vida, atravesado por hermetismo y descanso en San Pedro. La periodista eligió transitar ese momento con discreción, acompañada por su entorno más cercano y con la fortaleza que siempre la caracterizó en su trayectoria.

En 2003, Mónica Cahen D'Anvers vivió una operación de urgencia que estuvo cargada de hermetismo

Mónica Cahen D’Anvers vivió en 2003 una etapa de gran cuidado personal, con una operación de urgencia y un período de recuperación en San Pedro. Su decisión de mantener la situación en reserva reflejó la importancia de preservar la intimidad, mientras encontraba en su familia y en su lugar elegido la serenidad necesaria.

Mónica Cahen D’Anvers

La reconocida periodista, a sus 68 años, fue diagnosticada con un tumor maligno en una de sus mamas y le recomendaron una operación inmediata. “Me dijeron que debía operarme lo antes posible y no dudé en hacerlo”, relató en aquel entonces. El jueves 26 de junio del 2003 ingresó al Sanatorio de la Trinidad, en Palermo, acompañada por su esposo César Mascetti.

Tras permanecer internada 48 horas, recibió el alta y regresó a su casa para continuar con la recuperación. Durante esos días, Mónica Cahen D’Anvers eligió mantener su situación en el más estricto hermetismo. Solo su círculo íntimo estaba al tanto de lo que ocurría. Sus hijos Sandra e Iván Mihanovich, junto a sus nietos Sol y Sebastián, la acompañaron con visitas y gestos de cariño.

Mónica Cahen D’Anvers

“Prefirió que todo quedara en reserva, era un momento que quería transitar en paz”, explicaron desde su entorno a la revista CARAS. Mientras tanto, César Mascetti continuaba con sus compromisos laborales y acompañó a los compañeros de programa de la comunicadora, aunque su rostro reflejaba la preocupación por la periodista.

Luego del duro diagnóstico, Mónica Cahen D’Anvers eligió descansar en San Pedro

Cabe destacar que Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti formalizaron su relación en 1978; desde entonces se mostraron inseparables. “Desde que iniciaron su relación, formaron un equipo que enfrentaba todo en conjunto”, comentó a la revista CARAS un cercano de ambos. En 2003, cuando celebraron sus 25 años de amor en San Pedro con su casamiento por civil.

Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti

Allí construyeron “La Campiña”, un complejo agrícola que incluye plantaciones de naranjos y duraznos, vivero, almacén y espacios abiertos para visitantes. Mónica se involucró personalmente en cada detalle: “Invertí en equipos de riego, no en joyas ni pieles”, decía con orgullo. Su presencia en el campo era habitual, ya sea atendiendo turistas, pesando naranjas o podando rosas.

El viernes 4 de julio de 2003, apenas días después de la intervención, Mónica Cahen D’Anvers volvió a grabar su programa “Al pan, pan”. Allí comentó a sus compañeros que había sido operada y que, afortunadamente, el tumor había sido detectado a tiempo. Al día siguiente viajó a San Pedro junto a su pareja y retomó sus recorridas por La Campiña: “Quiero pasar mis últimos días en San Pedro junto a César”.

Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti

Hoy, a los 91 años, Mónica Cahen D’Anvers continúa casada con César Mascetti y mantiene el mismo vínculo con San Pedro, el lugar que eligió como hogar y refugio. La operación de urgencia, el hermetismo con el que transitó la enfermedad y el descanso en el campo marcaron un capítulo fundamental en su vida, que hoy recuerda desde la tranquilidad de haber superado aquella etapa.

VDV