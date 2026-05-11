Así son los hijos de Mario Pergolini: quiénes son Tomás, Matías y Valentina y a qué se dedican hoy

Mario Pergolini es uno de los conductores más importantes de la radio y la televisión argentina. A finales de los 80, cuando su carrera estaba despegando con Rock&Pop, en una reunión de amigos conoció a Dolores Galán, una joven de 18 años que recién comenzaba sus estudios de Psicología. Los jóvenes se enamoraron instantáneamente, y pasaron toda esa primera noche conversando. Se casaron poco después, en 1990, consolidando rápidamente su vínculo, y sellaron su historia de amor conformando una familia de cinco.

Tomás, Matías y Valentina son los hijos de la pareja, que encontraron sus caminos frente a las cámaras o arriba de los escenarios. Si bien Dolores mantiene un bajo perfil y no suele aparecer en redes sociales, los tres jóvenes acompañaron a su papá en la vida pública, ya sea en la conduccción, como en sus propias carreras musicales y actorales.

Mario Pergolini, Tomás, Matías y Valentina Pergolini

Así es la vida de Tomás, el hijo mayor de Mario Pergolini

Tomás Pergolini nació en 1994, a solo unos años que sus padres Mario Pergolini y Dolores Galán sellaran su amor en una boda de ensueño. El joven se caracteriza por su carisma y un perfil muy similar al de su papá. Ambos comparten una gran pasión por el fútbol y por Boca, cosa que muestran en Vorterix, el streaming donde trabajan en diferentes programas. Tomás tiene una comunidad de más de 13 mil seguidores en Instagram, donde muestra los detalles de su vida y despliega su personalidad extrovertida.

Sin embargo, lejos de lo que muchos esperaban, también expuso un talento oculto que se aleja de la radio y su presencia frente a cámaras. En abril del 2026, el joven se sinceró con su comunidad y decidió seguir uno de sus sueños: estudiar la carrera de profesional gastronómico. Su pasión por preparar platos para sus seres queridos fue más allá que solo un hobbie, y se volvió una nueva salida laboral. Él decidió comenzar su camino en el IAG, Instituto Argentino de Gastronomía, manteniendo su trabajo como conductor en Esto no Sucedió, programa de Vorterix.

Así es la vida de Tomás, el hijo mayor de Mario Pergolini

Así es la vida de Matías, el hijo del medio de Mario Pergolini

Matías Pergolini nació en 1998, abriendo la familia que Mario Pergolini y Dolores Galán habían comenzado con solo tres integrantes. Por el contrario de su hermano mayor, él siguió los pasos de su mamá y encontró una pasión en la música. En cuanto terminó el secundario, comenzó a estudiar psicología, mientras mantenía un perfil público de más de 13 mil seguidores, y en el programa Cohete al Sol, que finalizó y no fue parte de la grilla a partir del 2026. Sin embargo, en el 2025, se recibió de licenciado, y mantuvo su puesto en el streaming de su papá como productor, mientras comenzaba sus pasos por ejercer su carrera.

Matías es uno de los hijos más versátiles de la pareja que lleva más de 30 años juntos. Esto se ve en sus trabajos que, además de ir como productor o psicólogo, lo unen con una pasión artística. La música es una de sus fascinaciones, al igual que la producción de temas inéditos y perfectos para fiestas. Es así como se ganó una reputación de DJ, en eventos urbanos como Fiesta Climax, que mantuvo a pesar de haber terminado la carrera de sus sueños.

Así es la vida de Matías, el hijo del medio de Mario Pergolini

Así es la vida de Valentina, la hija menor de Mario Pergolini

Valentina Pergolini nació en el 2006, cerrando la familia de cinco que formaron Mario Pergolini y Dolores Galán. Siendo la menor y la única mujer de los hijos del conductor, se destacó por mantener una vida pública en redes sociales, con más de 9 mil seguidores en su cuenta de Instagram. Por el contrario de sus hermanos, y dado su edad, no fue parte de ningún programa de Vorterix, streaming que lleva adelante su papá. Pero sí demostró su pasión por el mundo artístico, y se adentró en la actuación.

Durante los años de su adolescencia se formó en el arte del canto, el baile y la actuación, para volverse un perfil completísimo para obras musicales y teatrales. Tras años de arduo trabajo, logró debutar con Despertar de Primavera, el 20 de junio del 2025, poniéndose en la piel de Anna y bajo de dirección de Fer Dente. En noviembre del mismo año, la obra estuvo nominada en los Premios Hugo en 16 categoría, y en una de ellas la joven obtuvo su primera nominación. La felicidad la expresó en redes sociales, llevando orgullo a su familia y en su carrera que recién comienza.

Así es la vida de Valentina, la hija menor de Mario Pergolini

Tomás, Matías y Valentina siguieron algunos pasos de su padre, Mario Pergolini, manteniéndose frente a la vida pública de las redes sociales o los medios de comunicación. En diversas entrevistas, el conductor expresó el orgullo que siente por los caminos que cada uno eligió, y destaca la relación de compañía y cariño que tiene con los tres. Si bien en sus redes sociales no suelen compartir fotografían juntos, la familia Pergolini busca acompañarse en todo momento, mientras forjan su propio camino, en el mundo del streaming, la música, la psicología y la actuación.

A.E