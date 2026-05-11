La desopilante situación que vive la hija de Zaira Nara por los rumores de romance de su mamá: "Dicen que es mi papá"

Zaira Nara es de las modelos más observadas y versátiles de las redes sociales. Manteniendo una moda sensual y una fuerte presencia en la televisión y redes sociales, ella se destaca también por ser una mamá protectora y siempre compañera de sus hijos. Viggo y Malaika aparecen en algunos posteos de ella, e incluso en varias anécdotas que cuenta. Sin embargo, los rumores de romance más fuertes que tuvo durante el 2025 regresaron e ingresaron en la vida de sus hijos. La niña mayor le reveló a su mamá la desopilante situación que vivió con Bauleti, el streaming que expresó su amor por ella en vivo.

Zaira Nara y sus hijos, y los streamers Bauleti y Mernuel

El desopilante comentario de Malaika frente a los rumores de romance de Zaira Nara: "Dicen que es mi papá"

Zaira Nara no duda en compartir su trabajo y su vida pública con sus hijos, Malaika y Viggo, intentando mantener la protección que ellos merecen para que los comentarios no les afecten. Sin embargo, hay momentos y noticias que sobrepasan su poder de control, y llegan a provocar emoción en muchos usuarios. Ese fue el caso de los rumores de romance con Bauleti, el joven streamer que se le declaró en el 2025. Entre risas y trabajos en conjunto, muchos de sus seguidores de las redes sociales apuntaron a que ahí había una historia de amor que no se contaba. Muchos de los fanáticos del streamer tienen una edad similar a la hija mayor de la modelo, y fue en este contexto en que la niña le reveló a su mamá la desopilante situación que vive.

"Hay unos chicos en el cole que piensan que Bauleti es mi papá", reveló la joven, en un video de TikTok que subió su mamá. Esto sorprendió a la modelo, quien le pidió explicaciones de los comentarios que había estado recibiendo, y Malaika no dudó en detallar: "Hay un puente para ir a clase y pasamos por el aula de los de primero de secundaria. Cuando pasamos por ahí dicen: 'Bauletti tu papá'". Las risas estallaron entre los menores y Zaira Nara, quien quedó impactada cómo llegó hasta el colegio de sus hijos. Entre bromas, exclamó: "Bueno, va a tener que pagar la cuota del colegio, para que nos ayude a mí y a tu papá verdadero".

Desde un comentario en streaming a una relación cercana: así es la historia de Zaira Nara y Bauleti

En el 2025, Santiago Bauleti confesó en un streaming que estaba enamorado de Zaira Nara, y que la consideraba la mujer más hermosa de la Argentina. Sus seguidores decidieron demostrarle que coincidían con él, y comenzaron a escribirle a la modelo. Las insistencias de los usuarios fueron tantas que ella no pudo ignorarlas, y decidió conocerlo finalmente en uno de sus programas, que muchos consideraron como "primera cita en streaming".

Regalos, gestos y complicidad fueron algunos de los detalles que sus propios seguidores destacaron de la pareja. Su química traspasó las redes sociales y se unió a la televisión argentina, donde incluso hicieron publicidades juntos, video clips y compartieron importantes premiaciones. Sin embargo, el romance quedó solo en rumores, dado que ella expuso que él era muy chico y se mostró dispuesta a salir con otras personas.

Zaira Nara y Bauleti

En los últimos meses, se había dejado de hablar del tema, pero nuevamente volvió cuando la hija de la modelo expresó una desopilante situación que vive en la escuela. Malaika es centro de comentarios de sus compañeros, que le dicen que Bauleti es su papá. Zaira Nara no dudó en compartir esta anécdota con sus seguidores, y reírse de lo lejos que llegó el ship con el streamer.

A.E