El look de Juliana Awada para acompañar a su hermano al teatro: jean wide leg roto, chaqueta de gamuza y stilettos

Juliana Awada sorprendió con un look moderno y urbano para acompañar a su hermano al teatro. Para su salida nocturna eligió un jean wide leg roto, una chaqueta de gamuza y stilettos, logrando un conjunto que combinó comodidad y elegancia. La propuesta se adaptó perfectamente, mostrando cómo integra piezas clásicas y actuales en un mismo estilo.

Jean wide leg roto y chaqueta de gamuza: El increíble look de Juliana Awada que marcó tendencia

Juliana Awada se presentó en el teatro para acompañar a su hermano con un estilo que reflejó frescura y sofisticación. Apostó por un jean wide leg roto, una chaqueta de gamuza y stilettos, logrando un equilibrio entre lo casual y lo elegante. Su elección reafirma un perfil versátil que se adapta a distintos escenarios, manteniendo siempre un aire distinguido.

Juliana Awada

Durante una salida nocturna, junto al mayor de sus hermanos, la empresaria se robó todas las miradas con un estilo relajado y moderno. La ex primera dama optó por un pantalón ancho con roturas, aportando un aire juvenil. Lo combinó con un abrigo que sumó textura y sofisticación, equilibrando la informalidad del denim.

Junto al jean wide leg roto y a la chaqueta de gamuza, Juliana Awada decidió cerrar su look con unos zapatos stilettos en tonos marrón que estilizan la figura y aportan un toque elegante. El resultado fue un look urbano, versátil y con detalles que son tendencia; se completó con una cartera en tonos tierra, pensado para destacar sin perder comodidad.

Alejandro y Juliana Awada | Crédito: Prensa

Sin duda alguna, la salida de la empresaria textil fue un momento especial, ya que acompañó a su hermano, Alejandro Awada, al estreno de su obra. Su presencia en la sala no pasó desapercibida. Su look, sencillo pero cuidado, acompañó la ocasión sin restar protagonismo al actor, quien se destacó en el escenario con una interpretación sólida.

Juliana Awada dijo presente en el estreno de la obra de su hermano, Alejandro Awada

Durante la noche del domingo 10 de mayo, Juliana Awada dijo presente en el Teatro El Tinglado para ver a Alejandro Awada, su hermano mayor, en el estreno de la obra “La Muerte de un Viajante”. Este clásico, de Arthur Miller, se presentó en Buenos Aires y es considerado uno de los más importantes de la dramaturgia universal.

Alejandro Awada | Crédito: Prensa

A lo largo de la producción teatral se abordan los mandatos sociales y las demandas de éxito en un mundo mercantilista, cruzando esos temas con la vida íntima de un hombre y sus sueños. La puesta en escena refleja cómo las obsesiones personales atraviesan los vínculos familiares y amistosos. El elenco estuvo conformado por el hermano de la empresaria junto a Ingrid Pelicori, Gustavo Rey, Marcos Woinsky, Anahí Gadda, Junior Pisanu, Toto Salinas y Lucas Matey.

La salida de Juliana Awada al teatro se convirtió en un momento que unió moda y cultura. Por un lado, su look urbano y elegante marcó tendencia; por otro, la obra de Arthur Miller, donde actuó su hermano, Alejandro Awada, reafirmó su lugar como clásico. La combinación de estilo y salida nocturna marcó una velada donde la moda y la cultura fueron protagonistas.

Alejandro y Juliana Awada | Crédito: Prensa

Juliana Awada acompañó a su hermano al teatro con un estilo que combinó modernidad y elegancia. El look de la empresaria estuvo marcado por un jean wide leg roto, una chaqueta de gamuza y stilettos, piezas que se integraron en un conjunto versátil y urbano. La elección mostró cómo logró equilibrar comodidad y elegancia en un mismo estilo.

VDV