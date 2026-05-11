Así es el living de la casa de Marley: colores, minimalismo y estilo "hogar refugio" para sus hijos

Este fin de semana, Alejandro “Marley” Weibe volvió a abrir las puertas de su “hogar refugio” en redes sociales y mostró una imagen panorámica de sector poco conocido que rápidamente captó la atención de su comunidad digital. A través de una escena tan cotidiana como divertida, el conductor fotografió a su hija de un año y medio, Milenka, quien estaba viendo plácidamente los dibujitos, destacando el paisaje minimalista y con guiños de autor con el que está decorado el living.

El “hogar refugio” que Marley pensó para sus hijos

Con una estética minimalista pero llena de detalles que la convierte en funcional, Marley abrió las puertas de uno de los espacios más importantes de su casa en Nordelta: el living, un lugar pensado exclusivamente para la comodidad de Mirko y Milenka. De acuerdo con la publicación que difundió en su cuenta personal de Instagram, el presentador apostó por una decoración simple y luminosa, en la que predominan los colores neutros, diversas texturas en madera petiribi y un mobiliario acorde para acompañar la estética. En este marco, la idea de “hogar refugio” aparece en cada rincón, especialmente en un ambiente diseñado para que sus hijos crezcan rodeados de comodidad, confort y tranquilidad.

Marley, Mirko, Milenka | Instagram

El living cuenta con una amplia disposición y la constante presencia de luz natural. Asimismo, uno de los factores que se destacó fue la imponente biblioteca que atraviesa la pared central, creando un ambiente con personalidad, y funcionando como un punto central de la decoración con libros, fotos y decoración en general, todo al alcance de la mano. El espacio evita el exceso de adornos y transmite una sensación de orden que acompaña perfectamente el estilo moderno y minimalista de la vivienda.

Uno de los detalles que más llama la atención es la combinación de tonos neutros con algunos toques en tono tierra en los muebles y sillones. El gran sillón de varios cuerpos y las alfombras claras ayudan a reforzar esa sensación de confort y comodidad que atraviesa todo el ambiente. A su vez, puf central en gris con trama tipo tweed y la silla de diseño con respaldo de orejas de oso rompen con las líneas simples.

Living de Marley pensado para sus hijos | Instagram

La tierna imagen de Milenka en el living de su casa

En la imagen también se puede ver a Milenka sentada en una pequeña silla de madera, ubicada en el centro del living. Mientras ella mira hacia la cámara, de fondo aparece la televisión con dibujitos animados, un detalle que termina de darle al ambiente una impronta infantil. “No me molesten, ¡estoy ocupada!”, escribió Marley mientras bromeaba por la forma en la que la pequeña era sorprendida por la cámara casera de su papá. Por su parte, otro aspecto que define este sector de la lujosa propiedad son los techos altos, la distribución despejada y la elección de muebles de líneas simples hacen que todo se vea armónico y equilibrado.

Cabe destacar que, semanas atrás, el conductor había dividido este espacio transitado de su vivienda en dos sectores. Uno especialmente delimitado para que su hija pueda recorrer y experimentar cada rincón preservando su integridad física, mientras que en la “otra mitad” destinó un sitio pensado para la desconexión y el ocio, donde la televisión, los libros y los juegos de mesa conviven entre sí.

De esta manera, Marley mostró la decoración de su casa y dejó en claro que, más allá de mantener un diseño actual y en tendencia, su living está diseñado para que cada habitante de su hogar pueda disfrutarlo y apropiárselo. Sin dudas, la actitud segura de Milenka fue el testimonio perfecto para definir este lujoso ambiente.

NB