Aníbal Lotocki está detenido en la cárcel en Ezeiza desde hace casi un mes, luego de que se entregara a la Justicia por sus propios medios y por ser encontrado culpable de la muerte de uno de sus pacientes, Rodolfo Cristián Zarate.

Desde entonces, sólo está recibiendo visitas de su esposa Majo Favarón y que en todo momento se muestra acompañándolo y hace poco reveló cómo pasa sus días el cirujano acusado por homicidio: "La verdad es que su situación no es fácil para nadie, pero intenta mantenerse tranquilo’’, contó.

Aníbal Lotocki preso

Y continuó: ‘’Lo que más le cuesta es estar lejos de sus hijos, últimamente, como no estaba trabajando, pasaba mucho tiempo con ellos, los llevaba a sus terapias, hacían actividades y salidas", explicó Favarón, sobre la rutina del cirujano.

Cómo son los día a día de Anibal Lotocki en la cárcel

En cuanto a cómo vive sus días Lotocki en la cárcel reveló: "Hace actividades con las otras personas y está leyendo bastante. Los libros son muy importantes para él y está escribiendo mucho también, espera las visitas, yo le llevo cosas, ayer por ejemplo le llevé la carta de su hija, ellos quieren ir a verlo, pero primero tengo que tramitar las autorizaciones con sus mamás porque necesitan entrar conmigo y al ser chicos, es necesario hacer los papeles que se piden", explicó, sobre los trámites que necesita hacer para que el acusado pueda reencontrarse con sus hijos en algunas visitas.

Aníbal Lotoci y su esposa, Majo Favarón

Finalmente, Majo Favarón esclareció que Aníbal Lotocki no es un privilegiado en la penitenciaria de Ezeiza: "Se dijo que él tenía privilegios, pero no es cierto, voy dos horas antes del horario, hago la fila como todos, paso por los controles y demás, no es cierto que voy por una puerta de costado ni que me salvo de los controles, no, hay reglas y yo las cumplo", concluyó contundente.

D.M