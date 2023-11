La China Suárez se encuentra grabando las últimas escenas de “Linda”, donde causó furor en sus fans. La actriz además mostró desde sus redes sociales como se prepara antes de filmar cada escena con una estricta rutina facial.

Desde Tik Tok, La China Suárez dejó un video del paso a paso que hace la esteticista es su rostro antes de presentarse en el set de filmación.

La rutina de masajes que hace La China Suárez antes de filmar

La actriz contó que antes de llegar al rodaje se hace masajes faciales para preparar su piel. “Me prepara la piel para y me hace estos masajitos para que me circule la sangre, me relaje y para que la piel me quede linda”, contó la actriz en el video.

“Mi personaje no lleva casi maquillaje y es importante que se vea bien natural”, agregó la China Suárez. En el video, la actriz se muestra sumamente relajada, con los ojos cerrados disfrutando de los masajes que se hace.

La China Suárez

La China Suárez contó que estuvo grabando sus últimas escena de “Linda” y las misma fueron en el barrio de Lugano 1y2 en la Ciudad de Buenos Aires, donde se sacó una foto y lo compartió en sus redes sociales con una bata abrigada.

La China Suárez

La actriz copó el barrio que se encuentra al sur de la capital donde se mostraron fascinados y se tomaron fotos que luego los fans compartieron en las redes sociales.

La China Suárez con las chicas que integran el staff de Peluquería Kary en Lugano 1y2

En la "Peluquería Kary" del barrio, La China Suárez junto a Felicidad Terraza, quien es la dueña del salón y Malena Olguín, Liliana Acosta y Kari Arnez quienes trabajan ahí formaron parte de algunas de las escenas con la actriz.

La China Suárez con Agustina y Fiorela, dos fans en Lugano 1y2

A pesar de una larga tarde de filmación, La China Suárez tuvo buena onda con las fans que se acercaron hasta altas horas para sacarse fotos antes de terminar de filmar.

J.M