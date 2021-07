Así será el clima astrológico para este 21 de Julio del 2021

Geminis: situaciones que se repiten como girando en circulo. Los aprendizajes que no interiorizan vuelven a presentarse en nuestra vida para que los resolvamos de una vez por todas. Libra: los miedos no te ayudan a avanzar. por el contrario te detienen, Vence todos tus temores y animate a vivir. Acuario: a veces es cuestion de suerte, y en eso nadie puede manejar su destino. No es que hiciste algo mal, tal vez es que simplemente no era para vos y la vida te estaba deparando otra cosa.

HOY ES TORMENTA ESPECTRAL AZUL en el Calendario Maya

Es preferible tener al dinero de amigo que de enemigo. O dicho de otra manera: es preferible tener dinero. Muchas personas leen la palabra “dinero” en un libro espiritual y sienten un prejuicio. ¿Qué sientes y piensas cuando te propongo que tengas mucho dinero? El dinero puede ser tu dueño, o tu puedes ser dueño del dinero. La verdad es que el dinero trae ciertas comodidades, puedes viajar, acceder a cursos, tener tus propios espacios y tiempos de silencio y soledad. El dinero nos da algunos privilegios. Con el dinero también puedes ayudar a los demás, puedes dar. Puedes poseer mucho dinero sin necesidad de ser esclavo de él. Acepta el desafío. De todas maneras ¿cómo sabrás si eres una persona materialista si no te das la oportunidad de comprobarlo?

AFIRMACION DEL DIA

El dinero es mi mejor amigo y me acompaña en la vida allí donde estoy.

