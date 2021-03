Augusto Tartúfoli lanzó una terrible bomba sobre el nuevo novio de Nicole Neumann

Hace unas semanas comenzó a circular un rumor que involucraba sentimentalmente a Nicole Neumann y el piloto de automovilismo Juan Manuel Urcera y luego el romance fue confirmado cuando salieron a la luz fotos de ambos juntos disfrutando de su mutua compañía. Ahora ¿está todo bien? porque según el periodista Augusto Tartúfoli el se estaría viendo con su exnovia, también.

En medio del comienzo del romance "Tartu" escribió un tweet explosivo en donde asegura que él se sigue viendo con Micaela su expareja.

"Dicen los que saben que Manu Urcera, piloto de TC, está de novio con Nicole. También lo cierto es que Urcera sigue viéndose con su ¿ex?, Micaela, a quien el mismísimo Urcera le dice que no... Que no está saliendo con Nicole. Toda relación es un triángulo, ¿no? Micaela cree que sigue de novia con Ucera", escribió en Twitter. Mirá el explosivo mensaje. ¿Será verdad?

Karina Iavícoli reveló en Nosotros a la mañana que Nicole Neumann estaría teniendo una apasionada relación con el piloto automovilístico José Manuel Urcera.

"Es un nuevo amor en la vida de Niki. No están en proceso de conocerse, ya se conocieron, ya cenaron. No le pondría título porque Nicole está viviendo un momento especial y relajado de su vida, pero los vieron juntos, están bien, iniciando una relación", afirmó la periodista.

Y agregó sobre él: "Tiene alrededor de 30 años, es morocho y tiene mucha facha. No tiene hijos. Es argentino, de una provincia hermosa de este país. Es de una familia adinerada".

Por su parte, Nicole habló sobre el tema y fue tajante: "No tengo nada que contar", afirmó en un mano a mano con Primicias Ya, pero Iavícoli insistió: "Dice ‘no tengo nada que contar’, no dice que no es cierto".