Axel, el exitoso cantante argentino, opino acerca de las oportunidades de trabajo en el mundo del entretenimiento y habló sobre los dichos de Aníbal Pachano sobre el lugar que le dieron a una ex participante de Gran Hermano.

Axel.

El cantante se encontraba junto a dos de sus hijos cuando una cronista de ‘Socios del Espectáculo’ le estuvo realizando algunas preguntas. La periodista le cuál es su opinión en cuanto al lugar que se le está dando a los influencers y a los participantes de gran hermano en los medios, que le terminan “sacando” el lugar a artistas que se vienen preparando hace más tiempo.

"Con un par de meses en la casa de Gran Hermano, que es una competencia, les genera una influencia tan grande, eso hace que vendan más entradas y quedan ‘artistas’ fuera de eso”, le comenta la periodista a Axel, a lo que él le responde: “¿Qué es un artista?”.

El cantante, continúa dejando más clara su opinión: “Porque si Juli Poggio, de Gran Hermano, baila, es una artista. Si actúa, es una artista. Si tiene un lugar en la pantalla lo merecerá". Y agregó: “No nos olvidemos que esto es un negocio de entretenimiento, es un negocio. Si vos no entretenés, estás afuera del negocio”.

Julieta Poggio

Axel continúa hablando sobre lo que uno como artista debe hacer, poniendo de ejemplo su caso, en el que dice que él tiene que hacer un disco que impacte en la gente, que si lo logra estará bien y que si no quedará fuera del negocio: “No me voy a quejar porque ‘Ay están en Gran Hermano’”.

Esto es lo que dijo Axel sobre los dichos de Aníbal Pachano

La cronista le afirma que Pachano dijo que actualmente hay “una hermanitis aguda” por Gran Hermano: “Se les da lugar a los chicos de Gran Hermano y no a artistas que la vienen pasando hace tanto tiempo”.

Aníbal Pachano

El cantante aseguró que él no quiere debatir con Aníbal, pero hace una pregunta al aire: “Yo que sé si en Gran Hermano hay un tipo o una mujer de 40 años que se hace famosa ahora por ese impacto mediático, pero viene hace 30 años estudiando arte”. Axel, muy firme con su postura y manifiesta no juzgar a nadie.

L.V