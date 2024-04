El polémico mensaje de Axel que preocupó a sus seguidores: “No todo es color de rosas”

Axel preocupó a sus seguidores al compartir una misteriosa historia en su cuenta oficial de Instagram, por eso Karina Iavícoli aprovechó la oportunidad y reveló que le sucede al reconocido cantante.

Claramente movilizado, el artista escribió en su red social: “Hoy tuve un día muy particular, posta fue un subir y bajar de emociones. Se cerró algún círculo tóxico, sentí alegría por los nuevos horizontes”.

Imagen reciente de Axel.

Además, en el posteo el músico reveló sin filtros: “Tuve momentos de bajón y tristeza, de todo, y me lo permito, no todo es color de rosas. Siempre fui un resiliente, es la vida que me tocó”.

La historia que compartió el cantante.

Por último, y generando la preocupación de todos sus fanáticos, Axel detalló: “O la que elegí sin saberlo y como siempre, me levantaré parado en el amor y la verdad con la frente alta y más fortalecido”.

La conversación de Axel con Karina Iavícoli tras el llamativo posteo

En Intrusos, la panelista contó que le consultó al artista si algún fallecimiento lo había afectado, a lo que él respondió rápidamente y sin dar lugar a dudas: “¿Muerte? No, no, para nada”.

Por último, Karina Iavícoli confesó que intentó saber por qué Axel decidió publicar este emotivo mensaje, sin embargo, evitando dar explicaciones el artista le contestó: “Gracias por preocuparte, no es nada importante”.

J.C.C