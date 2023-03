Mica Vázquez realizó más de una ficción en nuestro país, su participación en "Rebelde Way" es de las más recordadas. Sin embargo, la actriz reveló un pedido que le hacían siempre los directores, motivo por el cual decidió comenzar a aplicarse bótox.

"El bótox y yo somos uno. Todos los directores siempre me decían antes de grabar 'desfruncime el ceño, que parece que estás enojada'", confesó Mica Vázquez en diálogo con Matías Martin en Urbana Play.

Mica Vázquez.

Sin embargo, la actriz no se aplica bótox de cualquier forma, "Baby botox" es el nombre de la técnica con la que le realizan dicho procedimiento a la artista.

Qué es el Baby Botox

Consiste en la aplicación de toxina botulínica en dosis muy bajitas en áreas de la cara susceptibles de formación de arrugas de expresión. Es decir, se inyecta el bótox en los músculos como se hace siempre pero en pacientes que aún no tienen marcadas dichas arrugas.

Mica Vázquez no tiene ningún problema en asumir que se aplica bótox y de hecho, tiene muy naturalizada la intervención no quirúrgica. La actriz no tiene líneas de expresión en su frente y ya no se le marca el ceño fruncido que tanto le reclamaban en sus trabajos cuando era más joven.