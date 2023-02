Mica Vázquez forma parte de LUZU TV y es una de las figuras clave del programa Antes Que Nadie, el ciclo que conduce Diego Leuco junto a Yoyi Francella y el Trinche. Lo cierto es que su personalidad alegre y deshinibida, sus anécdotas irreverentes y su chispa hacen que su silla sea muy difícil de reemplazar.

LUZU TV es una apuesta que cuenta con su canal de YouTube, de Spotify y de Twitch con diferentes programas. Se trata de un medio completamente disruptivo, con lenguaje propio y con un público completamente joven. No es televisión normal, tampoco es radio. Es un formato híbrido que combina lo mejor del streaming con cámaras y con una producción digna de un programa de TV. Es allí donde se luce Vázquez y el sitio en el que logró obtener el premio Martín Fierro Digital a "Mejor programa periodístico" en enero del 2023 marcando un antes y un después en su carrera como conductora.

Cómo fueron los inicios de Mica Vázquez en el mundo artístico

Mica Vázquez arrancó su carrera artística en Chiquititas, la telenovela infantil producida por Cris Morena y desde entonces su camino dentro de los medios no paró. Luego, la misma productora decidió sumarla al elenco de Rebelde Way, la exitosa tira adolescente en la que interpretó a Pilar Dunoff, una de las principales antagonistas de la telenovela.

Mica Vázquez en Rebelde Way

Su recorrido en la actuación continuó en numerosos programas como Dulce amor, Sos mi vida, Floricienta, El tiempo no para, Pequeña Victoria, Son de fierro, Taxxi -amores cruzados- y muchos más. Lo cierto es que esta joven que viene de familia numerosa y que tiene 9 hermanos, también participó en cine y formó parte del elenco de Crónica de una fuga, Mafiosos españoles y Chicos católicos.

Mica Vázquez junto al equipo de Antes Que Nadie

No obstante, Micaela Vázquez también cuenta con un amplio recorrido en el mundo del teatro. Allí, la morocha fue parte de Chiquititas, Rebelde Way, Floricienta, Dulce Reino, Tour de los sueños, Remisería, Marejada, Next, Los Grimaldi, Separados y El club del chamuyo.

Cómo es el presente de Mica Vázquez, la figura de Antes Que Nadie

En pareja con Gerónimo Klein y siendo madre de Baltazar Klein - nacido el 31 de diciembre del 2020-, Micaela Vázquez se encuentra viviendo un gran presente de la mano de LUZU TV, el medio multiplataforma en el que se metió de lleno en la conducción y se luce en Antes Que Nadie, el ciclo liderado por Diego Leuco y con la participación de Yoyi Francella y El Trinche.

Mica Vázquez junto a Gero Klein y su hijo Baltazar Klein

Allí, Mica Vázquez despliega su desfachatez y entretiene a la audiencia con sus ocurrencias, su alegría y su buena predisposición para cada uno de los sucesos que tienen lugar en el vivo y que a veces son difíciles de controlar. Sin embargo, no le teme a nada, rema cualquier situación y -mientras tanto- se consagra como una de las grandes figuras del ciclo.