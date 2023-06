Baby Etchecopar es uno de los periodistas más polémicos de la televisión argentina. No sólo da su más sincera y cruda opinión frente a temas políticos y de sociedad, sino que también no duda en expresarse cuando algo le molesta. Así sucedió con Fer Dente, a quién acusó de mal compañero por una actitud que tuvo durante uno de sus programas.

Resulta que Baby Etchecopar y Fer Dente comparten piso y sus estudios están uno al lado del otro, a pesar de que trabajan para canales distintos. Por esto, el conductor de A24 se habría quejado por ruidos molestos que provenían del estudio lindero, es decir, del estudio en el que actor de comedia musical graba Noche Al Dente.

Baby Etchecopar confesó que quiere a Jey Mammón trabajando con él

En Socios Del Espectáculo contaron los pormenores del enfrentamiento y fueron a buscar a las figuras. "Cuando Rodrigo Tapari fue a ensayar para el programa de Fer Dente, se produjo una pelea entre el conductor y Baby Etchecopar. Probaron el audio con la banda pero Baby está con el estudio al lado ya que A24 y América salen para la señal de cable de la misma empresa", comenzó a contar Rodrigo Lussich, conductor del programa junto a Adrián Pallares.

Luego de dar esta información, pasaron un tape que recopilaba las declaraciones con respecto a este conflicto de los involucrados. "Quiero decirle a Fer Dente, el pibe de acá lado, que ni siquiera conozco aunque lo tenga al lado", planteó Baby Etchecopar al aire. Después, siguió con toda acidez: "Llegué hoy al canal y había un ruido a lo bailantero. Ellos se creen que porque ponés más fuerte la música, es más divertido el programa. El programa es muy bueno, cantás bien pibe, todo. Pero tenés 20 minutos de televisión..."

Fer Dente en Instagram

A medida que iba comentando sobre su enfrentamiento, Baby Etchecopar se empezaba a enfurecer cada vez más. "Por más que andes con la pelota con la cara de (Marcelo) Tinelli, nosotros hace 3 años que estamos acá haciendo esto y hay que respetar. Esto es como un conventillo que si ponés música, se escucha al lado. Aguantá un poco, bajá... ¿Te quedó claro?".

También pasó a enumerar las condiciones que tiene para trabajar: "El estacionamiento, no meterse en mi programa y no hacerme ruido al lado, agregué un tercer ítem. No es que sea un viejo cascarrabias pero creo que es lo lógico, yo nunca molestaría al programa de al lado. Además, dijiste 'vení', yo un día doy la vuelta, voy y entro".

Baby Etchecopar en su entrevista a Jey Mammón

Después de semejante descargo, Fer Dente respondió en Noche Al Dente, aunque con la calma que lo caracteriza. "Voy a contar algo: hubo lío hoy acá. Altas autoridades técnicas del canal han venido a quejarse en la prueba de sonido, porque se armó un boliche acá...", dijo el actor dándole lugar al suspenso.

"Amigo, que entraste muy enojado al estudio y no te presentaste, bancátela, papi. Vení a bailar con nosotros. Suena todo, es tremendo", cerró Fer Dente sobre su conflicto con Baby Etchecopar.

NL.