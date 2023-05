Yanina Latorre estalló de risa al saber el nuevo negocio de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares: "Lloro"

Yanina Latorre es la panelista más picante del medio, y su acidez no queda en LAM, el programa de Ángel De Brito en las noches de América TV, sino que también se traslada a su cuenta de Twitter. Recientemente, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich anunciaron su nuevo proyecto laboral en las redes sociales, y la periodista estalló de risa al enterarse qué estarán haciendo los conductores.

Fue Rodrigo Lussich el primero en contar el nuevo emprendimiento que llevará a cabo asociado con Adrián Pallares, y lo hizo a través de Twitter. El nuevo proyecto laboral de los conductores será: animar fiestas de todo tipo. "Con Adri vamos en vivo a animar tu fiesta. Mándanos un dm en la cuenta de IG @showbombas o un mail a [email protected]", escribió en las redes sociales promocionando el emprendimiento.

Rodrigo Lussich y Adrián Pallares anuncian su nuevo emprendimiento

Al ver el flyer del nuevo emprendimiento de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Yanina Latorre reaccionó con toda su picardía y lo expresó en Twitter. Un usuario compartió el flyer con un ácido comentario que decía: "¿Está chequeado esto?", a lo que la periodista respondió: "Lloro", expresando que le causaba risa el nuevo proyecto de los conductores de Socios del Espectáculo.

Normalmente, Socios del Espectáculo y LAM se tiran con todo y se generó una guerra entre estos dos titanes de los chimentos de la farándula argentina. Es por eso que tanto Yanina Latorre como Ángel De Brito siempre tienen polémicos comentarios frente a lo que sucede en el programa de El Trece y a su equipo. No es raro que la periodista se ría de esto, y tampoco sería raro que los conductores le respondan con el mismo nivel de picante.

Yanina Latorre y Ángel De Brito

Yanina Latorre y su picante descargo contra María Fernanda Callejón

Yanina Latorre se cansó de las críticas por su pelea con Estefi Berardi y le respondió a cada uno que habló del tema en su contra. Una de ellas fue María Fernanda Callejón, que la acusó de mentirosa. En C5N, la actriz aseguró que la panelista de LAM no daba información certera.

Frente a los dichos de María Fernanda Callejón, Yanina Latorre no se quedó de brazos cruzados y salió al ataque con todo lo que tenía. "Fernanda Callejón, tenés un problema con tu vida privada. Empezaron a salir rumores tuyos de una separación. Salían en todos los portales, te preguntamos acá varias veces al aire y vos la negaste. Cada uno tiene sus procesos. Yo sé que vos estabas en un momento complicado y tenías una crisis", empezó la periodista.

María Fernanda Callejón apuntó contra Yanina Latorre: "Miente"

Luego, prosiguió agregándole cada vez más picante a su descargo. "Nunca conté ningún secreto. No me mates a mí como mensajera. Matá al que manda el mensaje. Era un divorcio. Vos viniste acá a contar. No compito con Marisa, no me interesa. Porque yo en lo mío soy buena. Y cada una hace su juego. Cada uno tiene su negocio", continuó Yanina Latorre.

Por último, cerró con contundencia y lanzó una crítica a María Fernanda Callejón: "Yo de mi vida privada, lamentablemente no ventilé nada. Soy famosa porque tengo talento y laburo todos los días de mi vida. No fui amante de nadie. Todo me lo gané con talento y sola. Yo no sé si vos podés decir lo mismo. Y acá se terminó el tema".

NL.