Baby Etchecopar fue contundente al hablar de Marcelo Tinelli: "A mí no me baja línea nadie"

Marcelo Tinelli llegó a América TV como director artístico y el medio tiene opiniones encontradas. Muchas figuras toman esto como algo bueno y que le servirá al canal, pero muchas otras consideran totalmente lo contrario y se molestaron con su incorporación. Baby Etchecopar se encuentra en el segundo bando y demostró su molestia abiertamente en una nota con Socios del Espectáculo, programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en la pantalla de El Trece.

Frente a la posibilidad de que Marcelo Tinelli haga cambios en la programación de América, Baby Etchecopar dijo: "Viene con cambios e ideas para él, a mí no me tiene que cambiar nada ni traer ninguna idea, el programa está tal cual. A mí no me baja línea nadie", apuntó con contundencia contra el nuevo director artístico del canal. Posteriormente, agregó: "El otro día me llamó asustado 'te tomaste a mal que voy a ser gerente', digo, pibe, escuchame, hace lo que tengas que hacer, pero conmigo no. Corta la bocha", reveló el conductor sobre una conversación que tuvo con el nuevo gerente.

Marcelo Tinelli es el nuevo director de arte de América TV

Luego, siguió arremetiendo contra el conductor de Showmatch y expresó: "Igual, no le creo nada. Viste que en los canales de televisión 'como te quiero, qué bien que estás... En tu lugar va a ir ahora una novela turca', y te echaron a la mierda, te quedaste sin laburo. Por eso hay que abrir el paraguas antes de que llueva". Con respecto a la incorporación de Marcelo Tinelli al equipo de América, Baby Etchecopar dijo: "Está bien que vengan gerentes nuevos, programación nueva, todo, pero no conmigo. Hagan todo lo que quieran, pero a las 23 es mío".

El notero de Socios del Espectáculo no perdió el tiempo y le consultó sobre una situación hipotética. Le preguntó qué haría si Marcelo Tinelli le pide que comience el programa unos minutos más tarde o que agregue panelistas a su equipo. Entonces, Baby Etchecopar respondió sin filtro: "No, Marcelo, hace lo tuyo, que esto anda bien, venimos hace años ganando. Como decía Enzo Ferrari, cuando algo anda bien, no se toca. No necesito ninguna batuta", expresó.

Por último, Baby Etchecopar sentenció: "A mí no me van a tocar nada, porque me voy". Entonces, aseguró que no lo invitaría a su programa, aunque comentó: "Yo creo que si viene, le pondría los puntos, cómo quiero que se maneje... Mirá qué poco pido, después de tantos años de laburo, que no me toquen la hora ni mi estacionamiento, y yo soy feliz".

Baby Etchecopar contó qué le dijo Jey Mammón luego de la entrevista

La segunda entrevista televisiva que dio Jey Mammón luego de ser denunciado por abuso sexual con acceso carnal por Lucas Benvenuto cuando era menor, fue con Baby Etchecopar para la señal de A24. Posteriormente, el periodista habló con Intrusos y reveló el estado emocional del ex conductor de La Peña de Morfi y sus próximos movimientos, asegurando que tiene pensado presentarse ante la justicia para demandar a su denunciante.

Baby Etchecopar entrevistó a Jey Mammón

Flor de la V rompió el hielo al preguntarle a Baby Etchecopar cómo se sintió luego de la entrevista. El periodista, respondió con sinceridad: "Antes, muchos nervios. Es un tema tan álgido, tan difícil, que estaba muy nervioso... No sabía por dónde entrar al tema", explicó. Entonces, reconoció que no estaba muy informado sobre el tema y que tampoco fue su idea realizar este mano a mano, sino que Fernando Burlando le pidió que organicen esta entrevista.

"Yo no le pedí la nota, me llamó Burlando y me dijo que él quería hacer notas con los que no comulgaban en el estilo, como por ejemplo, Rial o Vernaci, con gente que le iba a preguntar a fondo", explicó Baby Etchecopar sobre cómo se generó la entrevista. Luego, comentó: "Lo admiro como profesional, mucho, pero ayer en un momento se brotó y empezó a salir el Jey que no es el llorón. Yo le dije que no llore, que no le tiemble la voz, que hablara bien. A mí la melancolía no me va y salió lo que salió", contó.

