Flor Vigna estrenó este domingo su nuevo tema "La Verdad" junto a Marama. La cantante, que también brilla en el Bailando 2023, continúa apostando a su carrera musical con todo.

Y, con la salida de la canción, por supuesto se estrenó el videoclip, donde se mostró con varios cambios de ropa, el cual uno de ellos le provocó un pequeño incidente.

Flor Vigna.

El incidente de Flor Vigna

Flor Vigna compartió en sus Historias de Instagram un video del detrás de escena del videoclip.

Allí, mostró que se le rompió en dos partes una de las faldas que llevaba puesta. Un agujero a cada lado, que la ayudaron a tapar.

A pesar de que Flor Vigna tuvo que enfrentar ese pequeño problema, disfrutó a pleno de la grabación de su videoclip.

"Estoy viviendo cosas que quiero hace mucho mucho!! Ustedes me motivan, me enseñan a seguir a pesar de la crítica, a confiar en mi misma", comenzó escribiendo la bailarina en sus redes. Y continuó: "De verdad gracias de corazón a todos los que me hablan con el corazón, los q me aconsejan y potencian, los que me inspiran, los que me ayudan a valorar cada pasito".

Por último, Flor Vigna señaló: "Ustedes me emocionan … Gracias por hacerme tan bien".

De esta manera demostró que si hace lo que ama, no importan los incidentes que le puedan suceder.