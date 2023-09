Sabrina Rojas y Luciano Castro se separaron hace un tiempo, pero siempre mostraron tener una buena relación. La actriz visitó el piso de Intrusos y habló sobre la relación que tiene con Flor Vigna, la pareja actual de su ex. Lo que sorprendió a todos es la palabra que utilizó para describir la buena onda entre las dos.

Sabrina Rojas definió la relación que tiene con Flor Vigna con una palabra insólita

Laura Ubfal es compañera de la actriz en el Debate del Bailando y la mando al frente diciendo que estaban tratando de buscar una palabra para definir la relación que tiene con Flor Vigna. "Parex, pareja de tu ex", dijo rápidamente la periodista.

Sabrina Rojas definió la relación que tiene con Flor Vigna con una palabra insólita

"Está empecinada en poner un parentesco entre Flor y yo. Le digo, no hay parentesco, es la mujer de mi ex. Concuñada no, y ahí quedo 'parex'", reveló la invitada. "¿Por qué todo el tiempo quieren unirlas, involucrarlas?", indagó Flor De La V. "Bueno, porque tenemos algo en común, que su actual es mi ex", explicó Rojas.

"Tengo buena onda, no tengo un vínculo con Flor, cotidiano, diario, ni nada", explicó Sabrina Rojas sobre la relación que tiene con Flor Vigna. "Yo no dejo lo que sobra a nadie, porque no es que se lo entregué ni nada. Fue un chiste, que lo puedo hacer porque tengo un novio en casa muy seguro de él. Ella tiene humor... Y en definitiva, es lo que considero, lo conocí con 33 años, en su mejor momento", dijo la actriz sobre un chiste que le hizo a la bailarina en el vivo del Debate.

AF.