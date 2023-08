Bailando 2023 ya comienza y Flor Vigna y su coach, Damasia Ochoa, están súper ansiosas. La semana pasada se mostraron muy felices en el gran evento del nuevo programa de América donde se llevó a cabo la foto grupal antes del debut.

La hermana de Pepe Ochoa y la cantante, posaron para las cámaras y demostraron ser grandes amigas, además de bailarinas.

Quién es Damasia Ochoa

Damasia Ochoa es una reconocida bailarina muy destacada en la comunidad artística. Su gran versatilidad y talento, la llevaron a participar de varios proyectos, entre ellos, la ficción "Entrelazados", donde ella misma contó que estaba muy feliz de formar parte.

Damasia Ochoa en "Entrelazados".

La hermana de Pepe Ochoa hizo una gran carrera artística y su gran desempeño es el que decidió a Flor Vigna elegirla como su coach del Bailando 2023.

"Con Dama nos hicimos cercanas en la gira de mi música. Me gustaba ver cómo se rompía el lomo en todo, desde el primer día vi que era alta compañera y una súper leona", comenzó escribiendo la novia de Luciano Castro en un posteo. Y continuó: "Le empecé a preguntar de sus sueños y ella de los míos y nos dimos cuenta que podíamos unirnos … Vi que no me la podía perder, tenía una especie de mujer maravilla enfrente".

Damasia Ochoa.

Luego, Flor Vigna agregó: "Así que … Hoy es la coreógrafa de mis shows y del Bailando. Es la persona que sabe exigirme y abrazarme para darlo todo en cada oportunidad, la loca con quien nos mandamos mensajes 24/7 , adicta al laburo, talentosa y tan buena gente".

Damasia Ochoa.

Por último, la cantante señaló: "Uno puede darlo todo, pero no se es nada sin un buen equipo. Saber elegir a la gente que te rodea es vital. Vamos con toda amiga, la unión hace la fuerza".

De esta manera, Damasia Ochoa tiene puestas todas las miradas del público sobre ella y confían en que su talento la hará brillar durante todo el Bailando 2023.