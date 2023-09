Eva Bargiela se hizo presente nuevamente en la pista del Bailando 2023, quebró en llanto luego de que se conociera su separación junto a Facundo Moyano.

El dirigente anunció la ruptura de la relación junto a la modelo en Verdad/Consecuencia, dejando sorprendidas a las conductoras del programa donde no pudieron hacer preguntas al respecto ya que se negó a responderlas.

Facundo Moyano y Eva Bargiela

Facundo Moyano y Eva Bargiela venían con varios meses de crisis el dirigente arrojó la bomba en televisión dejando a la modelo shockeada ya que no era lo acordado.

El llanto de Eva Bargiela en la pista del Bailando 2023

Luego de que la modelo bailara el ritmo pop hit 2000, Eva Bargiela se preparó para la devolución del jurado. Ángel de Brito fue el primero y le dio un valioso consejo: “No que ningún tipo te arruine el momento. Sea Moyano o quien sea…”, arrojó el conductor, quien luego sostuvo: “Disfrútalo, no dejes que te lo arruine ni un hombre ni nadie. Anda para adelante, ponele fuerza”.

Acto seguido, Eva Bargiela quebró en llanto y agregó: “Yo no quería estar acá llorando y pasándola mal. Yo quería disfrutándolo y hoy verme expuesta de esta forma que no elegí. Me da vergüenza”, arrojó la expareja de Facundo Moyano.

J.M