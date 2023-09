Eva Bargiela rompió el silencio en LAM luego de que Facundo Moyano anunciara que están separados. La participante del Bailando 2023 abrió su corazón y se refirió a cómo percibe a Nicole Neumann que en su momento fue la mujer por la cual su expareja la dejó.

Desde que se dio a conocer la separación de Eva Bargiela y Facundo Moyano, se barajó la posibilidad de que Nicole Neumann sea uno de los reemplazos de Pampita que tiene pactados 3 viajes antes de fin de año.

Qué dijo Eva Bargiela de Nicole Neumann

"Yo no tengo ningún problema si Nicole fuese al jurado. No me gusta el tema de enfrentar mujeres y mucho menos por un hombre", sentenció con claridad Eva Bargiela para ponerle punto final a las especulaciones.

"Todos me pusieron cero, ¿cuánto me puede poner si le caigo mal?", agregó Eva Bargiela que al momento de recordar que Facundo Moyano la dejó por Nicole Neumann aseguró que charlando logró perdonarlo y lanzó: "Por algo volvió".