Eva Bargiela está siendo tendencia por la escandalosa separación con Facundo Moyano. La modelo habla de una traición de parte del político por contar sobre el fin de su pareja cuando habían acordado no hacerlo. La participante del Bailando 2023 rompió en llanto en el piso de LAM al hablar sobre su exrelación.

Eva Bargiela rompió en llanto al hablar de su separación de Facundo Moyano

"Yo todavía lo amo, es mi marido, me enteré por vos de los papeles de divorcio. Un papel no va a cambiar el amor que siento por él. Mucha gente me conoce por casarme con Facundo, pero yo trabajó de esto hace mucho y mi respuesta si estábamos bien iba a ser la misma", comenzó la modelo.

LAM: Eva Bargiela rompió en llanto al hablar de su separación de Facundo Moyano

"Le dije que sí al Bailando porque trabajó de esto hace mucho. Veníamos mal hace unas semanas, antes de que arranque el certamen. No me entere por la tele que estábamos separados. Queríamos contarlo juntos y él se adelantó, no le había dicho ni a mis amigas ni a mi familia, quedamos en tomarnos un vino para charlar", siguió la participante del Bailando.

"Quería reservarlo porque Facundo es mi familia. Me llamó mamá para darme que él había dicho que estábamos separados. Veníamos mal, no soy negadora, pero pensé que no era para tanto. Para mí el bailando nos iba a unir porque está bueno que tu pareja haga lo que le gusta", cerró Eva Bargiela sobre su abrupta separación de Facundo Moyano.

AF.