Lejos de Eva Bargiela, Facundo Moyano le tiró onda a una modelo y borró todo al ser descubierto

Facundo Moyano, quien recientemente anunció su separación de Eva Bargiela en una entrevista en Verdad/Consecuencia (TN), se convirtió en el centro de atención tras reaccionar a una publicación de una modelo en las redes sociales. Sin embargo, su reacción no pasó desapercibida y generó un revuelo que lo llevó a borrar el comentario.

Qué descubrió Juariu sobre Facundo Moyano y Natalia Cometto

El descubrimiento de la interacción de Moyano en las redes sociales tuvo lugar gracias a Vicky Braier, más conocida como Juariu, una experta en rastrear la actividad de las celebridades en línea. Juariu expuso al dirigente político con pruebas sólidas en forma de capturas de pantalla.

Las pruebas de la cercanía entre Facundo Moyano y Natalia Cometto.

La influencer reveló que Moyano y la modelo en cuestión se seguían mutuamente, se daban "me gusta" y se comentaban las publicaciones. Juariu proporcionó evidencia de que los "me gusta" de Moyano comenzaron de manera sistemática el 10 de mayo.

Además, señaló que el 10 de septiembre, la modelo, a quien se la conoce como "Natalia Cometto", compartió una foto que también recibió un "me gusta" de Facundo Moyano. Esta evidencia fue respaldada por grabaciones de pantalla, lo que hizo que las negaciones fueran casi imposibles.

Lo intrigante en esta historia es que, a pesar de ser expuesto públicamente, Moyano optó por no dejar de seguir a la modelo ni retirar sus "me gusta". En cambio, decidió eliminar el comentario que había generado tanto revuelo en las redes sociales. La reacción de los usuarios no se hizo esperar, y varios de ellos advirtieron a Juariu sobre la eliminación del comentario de Facundo Moyano a Natalia Cometto.