En un descuido Nazarena Vélez reveló el nombre de su futuro nieto

Barbie Pucheta, hija de Nazarena Vélez, se encuentra en la recta final de su embarazo y convertiría a la panelista de LAM en abuela por primera vez.

El embarazo de Barbie es un tema muy hablado entre las panelistas de LAM, quienes se interesan por saber el estado en el que se encuentran la hija y el nieto de Nazarena Vélez. Durante una conversación, sus compañeras le insistieron para conocer el nombre del bebé, a lo que Vélez, jugando a la despistada, aseguró que no sabía.

Barbie, la hija de Nazarena Vélez, durante su embarazo

Pero como la intuición de las angelitas nunca falla, no le creyeron y siguieron insistiendo hasta obtener la respuesta a tirones. "Ella cree que va a ser Salvador, pero me dijo que si le ve la cara de Baltazar le pone ese nombre. No sé qué decirles, es lo que siente", terminó confesando Nazarena.

Además, dio detalles de cómo se siente Barbie durante la cuenta regresiva para tener a su hijo en brazos. "Ya no falta mucho, la fecha de parto es para febrero y lo está llevando hermoso el embarazo. No tiene náuseas, nada. Al principio tuvo, pero se le fue todo y está brutal", compartió Vélez.