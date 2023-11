Barbie Vélez dio el paso a la maternidad hace nueve meses cuando nació Salvador. La actriz comparte en sus redes sociales los momentos felices que pasa con su bebé. La influencer decidió mostrar el lado B y reflexionó sobre el cambio físico que sufrió por el embarazo.

La actriz habló a corazón abierto en sus redes sociales y reflexionó sobre cómo lleva la maternidad: “Estoy muy reiterativa con el tema. Pero me asombra el hambre que me da el gimnasio. O sea, no entienden el hambre que tengo”. A través de una historia de Instagram, la hija de Nazarena dijo: “Antes mi vida normal era desayunar, almorzar, merendar y cenar. La cuatro comidas, pero ahora después del desayuno necesito sí o sí comer algo más”.

En una charla con sus seguidores, la actriz explicó que no tiene el hábito de comer frutas y es por eso que recurre a los snacks. “Me agarré una cerealitas y estoy tomando mates. Ayer me decían ‘tomá mate y engaña al estómago’”, expresó. “Mi estómago es la cosa menos engañable del mundo. Hasta que no como comida no hay nada que lo engañe”, cerró Barbie Vélez.

La actriz expresó que a nueve meses de tener a su hijo, Salvador, todavía sigue experimentando muchos cambios en su cuerpo. Barbie Vélez explicó lo difícil que fue cambiar su rutina porque ahora tiene que amamantar a su bebé y además empezó el gimnasio.

