Barby Franco posó con su pancita y contó el especial motivo que la une a la Virgen de Luján 

Este fin de semana, Barby Franco visitó, acompañada de Pampita, el Comedor Caras Sucias, ubicado en el Barrio 21-24 de Barracas, donde se crió hasta su adolescencia. Mientras transita su quinto mes de embarazo, la pareja de Fernando Burlando compartió en redes sociales el especial motivo que la une a la Virgen de Luján.

“Hace 47 semanas atrás pasaba esto...” comenzó escribiendo la influencer en sus historias de Instagram.

“Sabías que me llamo Bárbara Luján Franco?? Y es porque mamá le pidió a ella para que yo existiera?” escribió en otra publicación, donde se la ve posando en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

“Hoy me toca a mí” agregó en otra historia la modelo, señalando el contenido que compartió hace 47 semanas atrás.

“Hoy...” escribió en su historia Barby Franco, junto a una foto donde luce su pancita y dos emojis de amor.

Barby Franco tuvo un acto fallido y reveló el sexo de su bebé en camino:

Barby Franco está pasando por un presente muy feliz al revelar que está esperando a su primer hijo junto a su pareja, Fernando Burlando.

La modelo está muy emocionada y mientras transita el cuarto mes de embarazo, comenzó a revelar detalles del bebé que espera. “Ya sabemos el sexo, sabemos todo, pero por ahora lo voy a guardar para mí, para nosotros. Estamos re felices. Se dio todo natural”, contó en "Socios del espectáculo".

Sin embargo, el pasado domingo, Barby cometió un error y se deschavó. En una charla que mantuvo con Mariano Íudica en "La Noche del Domingo", el programa en donde trabaja actualmente, la modelo reveló el sexo de su bebé en camino. "Está prendida fuego, prendido, prendida fuego. No sabemos qué es todavía", dijo Barby Franco tratando de arreglar sus primeras palabras al respecto.

"Ya sabés, ya se te escapó recién", le dijo Iúdica, a lo que la pareja de Fernando Burlando acotó:. "Qué bolu... No me quiero pisar más sola porque bueno, la semana que viene lo vamos a decir juntos", adelantó y cerró el tema para no tener más inconvenientes.

