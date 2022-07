Barby Franco tuvo un acto fallido y reveló el sexo de su bebé en camino

Barby Franco está pasando por un presente muy feliz al revelar que está esperando a su primer hijo junto a su pareja, Fernando Burlando.

La modelo está muy emocionada y mientras transita el cuarto mes de embarazo, comenzó a revelar detalles del bebé que espera. “Ya sabemos el sexo, sabemos todo, pero por ahora lo voy a guardar para mí, para nosotros. Estamos re felices. Se dio todo natural”, contó en "Socios del espectáculo".

Sin embargo, el pasado domingo, Barby cometió un error y se deschavó. En una charla que mantuvo con Mariano Íudica en "La Noche del Domingo", el programa en donde trabaja actualmente, la modelo reveló el sexo de su bebé en camino. "Está prendida fuego, prendido, prendida fuego. No sabemos qué es todavía", dijo Barby Franco tratando de arreglar sus primeras palabras al respecto.



"Ya sabés, ya se te escapó recién", le dijo Iúdica, a lo que la pareja de Fernando Burlando acotó:. "Qué bolu... No me quiero pisar más sola porque bueno, la semana que viene lo vamos a decir juntos", adelantó y cerró el tema para no tener más inconvenientes.

Barby Franco dio pistas del nombre que llevará su bebé

Barby Franco reveló una pista clave para elegir el nombre de su futuro bebé y para una búsqueda mucho más amplia e imparcial, le pidió la ayuda a sus seguidores, para que le den opciones de nombres, y entre las opciones están los nombres sin género.

“¿Les puedo pedir un favor? Me ayudan a buscar hombres tanto para nena o para nene, o unisex. ¡Estoy perdida con ese tema!”, publicó de manera reciente la modelo, quien luce con orgullo su pancita.