Andrea Rincón destrozó a Fátima Flórez luego de que la imitara: “¿Puedo iniciarle acciones legales?"

Luego de protagonizar un fuerte cruce con Belen Francece en PH, en las últimas horas Andrea Rincón decidió criticar a Fátima Flórez por sus imitaciones, sumándose a Susana Giménez, que recientemente aseguró que no le gusta como la humorista la imita.

Fue en el programa de Martín Ciccioli en Rock&Pop donde la actriz explicó con lujo de detalles porque no le gusta el trabajo de la reconocida comediante: “A mí no me gusta lo que hace, ¿puedo iniciarle acciones legales o algo así? Me ridiculiza”.

Imagen reciente de Andrea Rincón.

Pero no terminó ahí, ya que Andrea también acusó a Fátima de hacerle bullying: “Que te imiten con parodia, a veces puede estar bueno y a veces no te cae bien porque decís ‘yo no soy eso’. A veces roza el bullying. Susana lo que está sintiendo es que la tratan de tarada. Roza el bullying”.

Fátima Flórez en el Bailando 2023 imitando a Yanina Latorre.

Además, Andrea Rincón explicó por qué le parece bullying el trabajo de Fátima Flórez: “El imitador se arriesga a eso. Vos te estás riendo a costa del sufrimiento de otra persona. A la edad que sea, es bullying”.

Qué más dijo Andrea Rincón sobre Fátima Flórez

La columnista radial quiso dejar en claro que no está de acuerdo con el trabajo que realizan los imitadores: “Cuando sos adulto, se ponen tu careta y empiezan a imitarte como un pelotu..., te están haciendo bullying”.

Por último, y para cerrar el tema, Andrea Rincón expresó que no le gusto la imitación que Fátima Flórez hizo de ella: “A mí no me gusta como que vos me cargues. Agarran las peores cosas”.

J.C.C