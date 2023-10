Andy Kusnetzoff mantiene uno de los programas más exitosos de Telefe, "PH: Podemos Hablar", un espacio de conversación en donde los invitados desclasifican los momentos más desconocidos de su vida, secretos, anécdotas y situaciones inusuales que la prensa hasta el momento nunca conoció.

Sin embargo, en las grabaciones del episodio que saldrá al aire este sábado por la noche, ocurrió un fuerte enfrentamiento entre dos invitadas, específicamente entre Andrea Rincón y Belén Francese.

La reacción de Andy Kusnetzoff a la pelea de Andrea Rincón y Belén Francese en PH

Todo inició porque Belén aseguró que en una fiesta hace un par de años sintió que Andrea Rincón le tiraba onda. Y, aunque en un principio se notaba que la modelo había tomado la anécdota con buen humor, al pasar los minutos, explotó y arremetió en contra de su colega. "Yo perdón, pero te lo quiero decir, lo que hiciste a mí no me parece", expresó, para luego agregar: "Primero porque sabes que lo que dijiste no fue así, lo estás inventando para generar, eso no se hace, yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada".

En este sentido, el ambiente en el programa se tornó muy tenso y Andy Kusnetzoff tuvo que encarar el problema para no detener la grabación y poner en peligro la transmisión de este sábado. Fuentes cercanas a la producción de PH, revelaron que la reacción del conductor del programa fue pedirle a Andrea Rincón el favor de que se disculpara con Belén Francese para seguir con la jornada de trabajo.

Al parecer, Andrea Rincón aceptó la solicitud de Andy Kusnetzoff y le pidió disculpas a Belén, quien las recibió de buena manera y así pudieron terminar con la filmación del ciclo. Ahora, quedará esperar cómo se verá este tenso momento en pantalla.

AM