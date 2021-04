Belén Francese se desnudó por completo para mostrar su gigantesca panza

Súper embarazada ya entrando en el séptimo mes de gestación, Belén Francese disfruta de su vida matrimonial con Fabián Lencinas con quien está instalada en Mendoza y de cada día que pasa con su bebito en la panza. Hace poco tiempo realizó el baby shower con sus íntimos y comparte su embarazo y su día a día con sus seguidores de Instagram. En esta oportunidad sorprendió a todos porque se mostró completamente desnuda para mostrar su gigantesca panza.

"Tan seria porque ya es un tema serio, ja. Necesitaba guardar el día de hoy en esta reciente foto! Como el día que me caigo parada (como un trompo o rombo?) ja,ja,ja. Si no me caigo para adelante me caigo para atrás como un rebote constante ja. Les paso? Les pasa? Dejame en comentario tu experiencia... L@s leo...", escribió la poetisa junto a la imagen en la que tapó sus partes privadas con emojis.

Belén Francese reveló qué famosos fueron los primeros en enterarse de su embarazo

Belén Francese contó quiénes fueron las celebridades que se enteraron primero del embarazo. Se tratan nada más y nada menos que de Marley y Ángel de Brito, y según confesó, ambos mantuvieron el secreto.

"Angel de Brito y Marley y los dos guardaron el secreto. Ángel tiene muchas fuentes y no sé cómo hace pero se entera de todo primero. Y con Marley fuimos a comer pastas y se dio cuenta", reveló la actriz a Pronto.

Después, argumentó: "Yo no le mentí a ninguno de los dos pero les pedí que guardaran el secreto. Con Noelia Marzol es con la que más hablo del embarazo. Trabajamos juntas y una día ella me dijo: ´Vos sabés algo que yo también sé y que las dos estamos transitando´.

"Desde ahí compartimos con mucho humor lo que nos pasa con las panzas, vemos las similitudes y diferencias y hasta hicimos un vivo contando todo esto", finalizó Francese.

FL