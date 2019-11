Belu Lucius habló sobre la maternidad luego de ser mamá por segunda vez

View this post on Instagram

“Foto Bauti...foto con Benja” Me preguntan como viene la cosa y la cosa viene genial, que quieren que les diga? El segundo es otra cosa, te sentís más relajada, confías en las decisiones que tomas, desaparecen muchos miedos, sabes resolver situaciones, y el amor no se divide: se multiplica. Tenemos mucho sueño últimamente pero nos estamos dividiendo las bendiciones con @javiortegadesio 🤪🙏🏼 y asi mínimamente 4/5 horas por día podemos dormir 🤦🏻‍♀️ No les voy a mentir que cuando me entere que se venia Benja tenía mucho miedo de no poder, de no resistir el cansancio, el no dormir, ATR Bauti, pero se puede y es más fácil de lo pensado. De taquito? No. Cuesta, pero mucho más costo pasar por la inexperiencia del primero, de aprender con el. Acá haciendo lo mismo que hacia mi vieja con mi hermana y conmigo: los visto IGUALES!!!