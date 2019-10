El emotivo video de Belu Lucius minutos antes de ser mamá por segunda vez

View this post on Instagram

Se agranda la familia con otra bendición. Llego Benjamin Ortega Desio y mi corazón explota de amor. Esta foto somos nosotros, felices los 4. Mis 3 Tarzanes y yo... Jane 🤣 Que locura hermosa estamos viviendo rodeados de nuestras familias y agradecidos de que todo esté bien. GRACIAS de 💕 a todos ustedes que estuvieron siempre presentes durante estos meses acompañándome y dándome las mejores energías. Les cuento que Poroto pesa 3.455, mide 49cm y ya se prendió a la teta🙌🏻 AGÁRRATE ORTESIOOOO QUE HERMOSO QUILOMBO CREAMOS🙌🏻 Si están en la búsqueda nunca se rindan, es el momento más hermoso que pueden vivir, un amor inexplicable. Es el amor a primera vista más genuino del mundo.