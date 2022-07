Belu Lucius reveló su profesión desconocida antes de ser famosa

Belu Lucius, como buena influencer, muestra y cuenta todo de su vida diaria.

Con motivo del partido de las Leonas que se dio este sábado en el marco del Mundial, la hermana de Emily Lucius contó que estuvo pegada al televisor sufriendo por el resultado.

Si bien se sabe que en su pasado jugó al hockey, muy pocos conocían un dato que reveló en una de sus Historias de Instagram.

"Jugué 17 años al hockey sobre césped. Deporte que amo y disfruto de chica. Fui también árbitro de hockey y amaba ver y dirigir los partidos de las menores", escribió Belu Lucius junto a una imagen de ella mirando nerviosa el partido de Las Leonas.

De esta menera, la ex MasterChef hizo saber que no sólo jugó al hockey sino que también portó un silbato.

Belu Lucius dio a entender que se lanzará como cantante: "Se vienen cosas"

Belu Lucius publicó en abril una serie de Historias en su Instagram que darían a entender que se dedicará a la música. Evidentemente, la influencer es multifacética.

Primero mostró que ingresaba a un estudio de grabación donde había varios instrumentos y un micrófono. Luego, en una foto dentro del estudio escribió: "No hace el que no quiere". En el segundo video que subió Belu Lucius, sin sonido, se la veía a ella cantando y bailando: "¿Se la esperaban?", preguntó por escrito. Por último, horas más tarde y ya con otro outfit, la hermana de Emily Lucius dijo: "No me pregunten porque no puedo contar nada. Ni la letra, ni el videoclip, nada".