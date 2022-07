Belu Lucius reveló el mal momento familiar que atraviesa tras el paso de Emily en El Hotel de los Famosos

Es de público conocimiento el hostigamiento que recibió Emily Lucius y su familia tras su participación en "El Hotel de los Famosos", es por eso que Belu Lucius decidió revelar el mal momento que atraviesan como familia por la violencia recibida de parte de algunos fanáticos del reality de convivencia.

Belu Lucius estuvo en "Intrusos" donde manifestó: "El nivel de odio que hay en las redes, es una cosa que a mí me sorprende porque hoy estamos nosotros en este lugar pero mañana puede estar otra persona y es una nube que se va trasladando".

Emily y Belu Lucius.

La influencer agregó: "Yo hago humor, justamente para romper con todo eso, porque se que la risa contagia más risa y el odio también contagia más odio. Es una situación que no me gusta, la veo y me da tristeza, pero se que vamos a salir adelante porque somos una familia que somos muy unidos"

Aunque eso no es todo, ya que Belu Lucius se animó a contar un hecho totalmente repudiable: "La pasamos mal, una tristeza porque llegaron mensajes de amenaza de muerte a mis hijos", de esa forma la artista reveló que el odio de los televidentes escaló a un nivel inimaginable.

Belu Lucius aseguró que tuvo miedo por la salud de su hermana

La instagramer expresó con respecto a la salud de Emily Lucius: "Si le hubiese pasado algo feo, ¿quién se hubiese hecho responsable de eso?". Pero también manifestó que tuvo miedo por su hermana: "Yo todas las mañanas me levantaba iba a la casa, a acompañarla, estaba con ella, me pasaba absolutamente todo el día y a la noche eran mensajes porque realmente se la veía muy mal, estaba muy mal".

No es secreto para nadie que la exparticipante de "El Hotel de los Famosos" debió recibir atención psiquiátrica y medicación para poder sobrellevar la violencia recibida de parte del público. Esto la llevó a estar mucho tiempo en cama y bajar de peso de manera considerable.