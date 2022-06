El Hotel de los Famosos: la reaccion de Belu Lucius y Martín Salwe al comunicado de Emily Lucius

Emily Lucius rompió el silencio tras el escándalo en el que se vio envuelta por una serie de actitudes y palabras desafortunadas que tuvo en contra de Locho Loccisano cuando tuvo un ataque de pánico dentro de "El Hotel de los Famosos". Como no podía ser de otra forma, Martín Salwe y su hermana reaccionaron ante su publicación.

La influencer expresó: "Más allá de todo lo que haya sido una competencia, un juego, quiero pedirle perdón a Locho Loccisano, a su familia, amigos y seguidores, porque no fue mi intención pero sé que con mis palabras, con algunas de mis acciones, puse en duda lo que él sintió. Me equivoqué, no fue de mala leche, y por eso acá estoy dando la cara y pidiendo disculpas".

El descargo de Emily Lucius.

Martín Salwe comentó la publicación de Emily Lucius con corazones rojos y como si eso fuera poco, la replicó a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram y la acompañó con emojis de aplausos y corazones, evidenciando su apoyo a su compañera con la que tiene una relación.

Si bien, ninguno de los dos manifestó que la relación que los une sea un noviazgo, se dio a conocer que fuera de "El Hotel de los Famosos", Martín Salwe y Emily Lucius siguen juntos, lo que indica que el vínculo podría formalizarse en algún momento.

La publicación de Martín Salwe.

La reacción de Belu Lucius ante el descargo de su hermana

En los últimos días se rumoreó que Belu y Emily Lucius estarían distanciadas por el conflicto que se generó tras las actitudes que la influencer tuvo con Locho dentro de "El Hotel de los Famosos". Sin embargo, el comentario de Belu Lucius en el descargo de su hermana, dice lo contrario.

Belu Lucius escribió: "Pedir perdón es un acto admirable que refleja nuestra capacidad para reconocer los errores y muestra la voluntad de mejorar o reparar el daño causado". De esa forma, dejó en claro que apoya a su hermana en este difícil momento que atraviesa.