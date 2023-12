El pasado 29 de noviembre Claudia Villafañe decidió hacer ñoquis en su casa como marca la tradición, sin embargo, Benjamín Agüero se indignó al ver que su abuela no lo invitó a comer pastas con ella.

Los ñoquis de la exesposa de Diego Maradona ganaron mucha fama tras su paso por MasterChef y, al parecer, estos son codiciados incluso por su familia más cercana, tanto incluso que genera algunos roces entre sus hijas.

La historia que compartió Claudia.

Esta vez, la empresaria preparó y disfrutó de las pastas junto a Roma, la hija de Dalma Maradona. Pero eso no fue todo, ya que la cocinera también compartió una foto donde se veía la comida que prepararon y escribió: “Perdón hija, hoy le tocó a ella”.

La respuesta de Gianinna Maradona.

Al ver esta historia, Gianinna Maradona decidió compartir la indignación de Benjamín Agüero luego de que Claudia Villafañe no lo invitara a comer: “Pero acá tu nieto pregunta si no te anda el wifi que no le llegó la invitación”.

El impresionante regalo de Leo Messi que Benjamín Agüero cuida como un tesoro

Tras la victoria de la Selección Argentina frente a Croacia en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi se reencontró con el Kun Agüero y tuvo un gesto con su hijo que conmovió a los fanáticos de ambos futbolistas.

Cuando termino el emocionante encuentro, el capitán de la selección decidió regalarle una de las prendas que utilizó a Benjamín Agüero. Es así que el diez le dio al joven el short que uso durante el partido.

J.C.C