Recientemente, Dalma Maradona anunció que comenzará un nuevo proyecto junto a Telefe, y será parte de la grilla de Streams Telefe. La hija de Diego compartirá espacio con Diego Poggi, Julieta Poggio, Nacho Castañares, la Tora, Laura Romano, Daniela Celis, Priscila Crivo, Lula Miranda, entre otros.

Luego de su desvinculación con Radio Mitre, Dalma compartió: "Nadie sabía nada. Todavía lo estamos preparando. Me invitaron hoy, me presentaron a todos ustedes, que ya están haciendo stream hace rato... Tenía ganas, terminé la radio y estoy con mis dos hijas maternando, me encanta por supuesto, pero me encanta tener un proyecto laboral y poder arrancar con el streaming. Es algo que nunca hice".

Dalma en Radio Mitre.

Sin embargo, en diálogo con la revista Gente, Maradona reveló que le pidió ayuda a su sobrino, Benjamín Agüero (el hijo del Kun Agüero y Giannina Maradona), ya que no conocía mucho sobre el mundo de los streams hasta que se le presentó la oportunidad de trabajar en uno.

Dalma junto a su sobrino, Benjamín Agüero.

En la entrevista, Dalma Maradona compartió: "Mi sobrino, Benjamín, está muy entusiasmado. ‘¿Vas a stremear?’, me preguntó cuando se enteró. Está como loco. Le pedí que me ayude un poco con ese mundo porque yo conocí el stream recién cuando vine al programa de Laura Romano acá. Ahí fue que me preguntaron si me quería sumar".

¿Qué más reveló Dalma de su nuevo proyecto?

Sobre las cosas que le gustaría tratar en su programa, la hija del 10 reveló: "Me gusta la moda, la cocina, entrevistar gente de la manera en la que me gustaría entrevistar a mí. Tengo muchos permisos".

Por último, cuando le preguntaron si le iba a costar dejar a sus hijas en su casa mientras trabajaba, con mucha sinceridad, Dalma Maradona contestó: "La maternidad es una decisión. A veces es difícil, a pesar de los privilegios que puedo tener. Mis hijas son lo mejor de mi vida".

J.C.C