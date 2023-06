Benjamín Vicuña celebra el Día del Padre con sus hijos

Benjamín Vicuña (44) es un actor de consolidada carrera en Hispanoamérica y el galán cuya vida privada copa la prensa de celebridades, habla con madurez del camino para sobreponerse a la desgracia de la pérdida de su hija Blanca -fruto de su pareja con Carolina ‘Pampita’ Ardohain, con quien tuvo también a: Bautista (15), Beltrán (10) y Benicio (8). Más tarde se unieron Magnolia (5) y Amancio (2) hijos de su pareja con Eugenia “La China” Suárez (31).

Benjamín dice que “la vida lo está obligando a una soltería” que lo tiene disfrutando en paz. Aunque dice que “por ahora no hay espacio para el amor”.

Benjamín Vicuña junto a Benicio y Beltrán.

La mayor, Blanca, murió el año 2012 a los 6 años de edad, apenas una semana después de ser diagnosticada con una rara bacteria frente a la cual no hubo tratamiento posible.

Su talento literario se hace patente en el libro que acaba de publicar. “La niña que quería volar” de Editorial Planeta. Un texto duro, descarnado, autocrítico de a ratos, que contiene revelaciones que impactan y ayudan a comprender la naturaleza humana. También hay agradecimiento, amor y luz y más luz.

Varios hitos marcan los meses recientes de Benjamín Vicuña: la muerte de su padre en septiembre pasado, los 10 años de la partida de Blanca, la escritura y publicación del texto y el momento que más ha disfrutado hasta ahora como padre.

La cercana relación que tiene con sus hijos contrasta con lo que ha reconocido como un vínculo más bien frío y lejano con su papá, cuya ausencia le ha causado una profunda introspección.

Benjamín Vicuña con Magnolia y Beltrán.

La partida de su papá y la muerte de Blanca: el mensaje a Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña asume que escribir el libro sobre la pérdida de Blanca tuvo un momento de suma tristeza por la muerte de su papá. "Fue en pleno proceso de la escritura del libro y desencadenó una crisis muy importante en mis 44 años de vida. Porque los duelos se van sumando, la vida se empieza a develar. Eso me impulsó a querer iluminar zonas que tenía apagadas. Viví muy de cerca su proceso y su despedida. Le dije muchas cosas, como si él fuera un mensajero. Porque en esta creencia del reencuentro después de la vida, en algún lugar posible más allá, le dije al oído, “te quiero, te amo, te respeto, te perdono. Cuida a mi hija, dime que está bien, mándame una señal”.

Benjamín Vicuña accedió a reunir a sus hijos y hacer estas fotos como una forma de celebrar el buen momento que está viviendo con todos sus hijos. Después de 17 años de debutar en la paternidad, Vicuña ha descubierto un nuevo lugar desde donde disfrutarla.

Benjamín Vicuña y Magnolia.

“Vengo experimentando, después de 17 años de ser papá y ahora de la mano de la soltería, que estoy mano a mano con mis hijos. Lo estoy pasando muy bien con ellos. Hubo periodos en que me arrepiento de haber hecho el ‛Duérmete Niño’ (controvertido método para que los niños duerman solos) o de haber perdido el tiempo poniendo límites. Hoy en cambio lo estoy disfrutando. Me cago de la risa. El de 15 años directamente es mi partner. Hay quienes dicen ‛ojo, tu hijo no puede ser tu amigo’... ¡Váyanse a la cresta! Obviamente, sigo siendo su papá, su tutor, pero lo disfruto. Y disfruto cuando están todos juntos”, dice.

–¿Te involucrarte en cuestiones concretas como el whatsapp del curso?

–Sí, bueno, algo. Pero no soy bueno poniendo límites. Y en este reparto de roles, la mamá de mis hijos grandes es la que establece límites: “Te saco la computadora por 3 semanas”. Y no le tiembla la mano. En cambio a mí viene el hijo y me dice: “Dale papaaaá”... y en dos segundos el castigo se acaba. Me cuesta mucho. Me pueden rápido, como dicen los argentinos.

Benjamín Vicuña y Magnolia.

Benjamín Vicuña confiesa que hay una dulzura y una sensibilidad especial en las niñitas Blanca y Magnolia. Son especiales. tiernas, dedicadas: “No soy ni el mejor ni el peor papá del mundo, pero creo que a la hora de evaluar, es inevitable compararse con generaciones anteriores. Cada vez veo más papás en las reuniones de apoderados”.

En la sesión de fotos, se muestra sonriendo, haciendo muecas, corriendo, saltando. El amor se evidencia en todo momento. Estoy en un momento –que lleva poco tiempo- en paz, pleno. Su actual soltería es un tema importante para Benjamín. Su vida sentimental ha sido intensa, por momentos tormentosa, y es tema obligado de la farándula argentina.

Amancio Vicuña y Bautista.

Benjamín Vicuña y su lugar para el amor

Tras su separación de Pampita, después de diez años de relación, Benjamín Vicuña estuvo cinco años junto a China. Ocurrido ese quiebre, estuvo algunos meses con Eli Sulichin. Y este verano el chimento trasandino lo vinculó a la bella presentadora Pía Slapka. Sin embargo, lo concreto es que hoy no existe relación estable; está solo.

Beltrán Vicuña

“Estoy en un momento donde la vida me está obligando a una soltería pero le gustaría envejecer con alguien. Quiero amar con locura, conocer lugares de la mano y toda esa poesía, pero tampoco lo puedo forzar. La viví y soy un agradecido, porque hay personas que no conocen el amor de pareja. Pero ahora me estoy abriendo a la posibilidad de que eso cambie. Estoy trabajando un montón, con viajes a España y República Dominicana, en fin. Es bueno saber que, si bien uno sueña con estar en pareja, eso no es lo inmediato. Pero reconozco sigo pensando en conocer un lugar lindo con alguien. Hay una complicidad con la pareja a la que no voy a renunciar; tampoco me voy a entregar a una búsqueda frenética, pero me gusta. Pero por ahora estoy solo", dijo Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña junto a sus cinco hijos.

Luego aclaró: "Y disfrutando a mis niños. A ver sería mentir decir que no pienso en Blanca. Yo sigo escuchando su risa en la risa de mi hija (Magnolia). Sigo viéndola en su carita, en su frente, en sus brazos, en sus manos, en sus pies... Hay algo ahí que me atraviesa", aseguró.

Benjamín Vicuña junto a sus cinco hijos.

¿Dónde festejará el Dia del Padre Benjamín Vicuña? .En Buenos Aires, seguramente con una mesa larga y con barullo. Donde cada uno de sus hijos coman lo que le gusta y le regalen lo que al actor chileno más le gusta: los abrazos gigantes y miradas llenas de amor.

Agradecimientos: Revista Velvet.

Periodista: Carolina Urrejola.

Fotos Gabriel Machado.

Producción Lucía Uriburu.