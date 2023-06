Benjamín Vicuña fue invitado a participar de una entrevista con el conductor chileno Martín Cárcamo en el programa "De tú a tú". En la misma, el actor aprovechó para hablar sobre la crianza compartida con Pampita, la madre de sus tres hijos, y el papel que ocupa Roberto García Moritán cuando él no está.

En ese contexto, el actor chileno destacó el rol que cumple el actual esposo de la modelo en la vida de sus hijos, Bautista, Benicio y Beltrán. "Es súper importante, yo sé que cuando yo no estoy y están en su casa y en la noche tienen fiebre, el que se levanta a darles paracetamol es él. Está ahí", expresó sincero en la entrevista Vicuña.

Benjamín junto a Bautista, Benicio y Beltrán.

Otro detalle que llamó la atención de los seguidores de Benjamín, fue cuando aseguró que en el momento que llega otra persona a la vida de un ex con el que compartís hijos, hay dos opciones "confiar o pasarla muy mal".

Roberto y Pampita junto a sus hijos.

Por último, Benjamín Vicuña agregó sobre Roberto García Moritán para dejar claro cuál fue su elección: "Y yo confío y quiero creer que es un tipazo. Tengo pruebas. Doy fe de que la vida no es solo un papá y mamá".

¿Qué dijo la China Suárez sobre la posibilidad de una reconciliación con Benjamín Vicuña?

Recientemente, la actriz y cantante argentina realizó un vivo en sus redes sociales para mantener una conexión con todos sus seguidores. En el mismo, un usuario se atrevió a preguntarle: "¿Vuelven con Benja? Son perfectos?".

La China Suárez no esquivó la consulta y con mucha sinceridad negó cualquier posibilidad de volver con su ex. "¡No! ¿Por subir una foto? Es que la gente no tiene naturalizado por ahí eso", expresó la actriz.

J.C.C